Coimas en la Agencia de Discapacidad: revelan nuevos audios y crece el escándalo en el gobierno

El escándalo por presuntas coimas sigue sumando capítulos que complican aún más al gobierno de Javier Milei. Este lunes se revelaron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucran a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En los fragmentos publicados por Jorge Rial en Argenzuela, grabados en "el término de agosto del año pasado y, principios de este año", “demuestran que la presunta trama de corrupción en Andis "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

" Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino ", se escucha a Spagnuolo en uno de ellos. En otro de los audios, el extitular de Andis apuntó contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclamó.

" Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", agregó en el tercer fragmento, y en el último insistió: " La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo", haciendo sugerencia nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.

"Estos audios no son los mismos de la otra vez: acá no hay ruido. Por lo tanto, la teoría de que hay un solo audio y que había sido plantado, la acabamos de tirar abajo", apuntó Rial. "Esto es apenas una parte de lo que vamos a empezar a desgranar a partir de hoy porque es mucho, es complicado, es complejo. Hay que darle contexto para que no se pueda decir del otro lado, con absoluta liviandad, que es una operación", agregó.

El detalle de los primeros audios de las presuntas coimas

"Yo hablé con el Presidente y le dije sabés que tu hermana está choreando, no te podes hacer el boludo conmigo, lo único que te pido es que no me tiren este fardo a mí. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo guardados todos los WhatsApp de Karina”, se escucha en uno de los audios de Spagnuolo.

"Esta gente está choreando. A mí me están desfalcando la Agencia (en referencia a la Agencia Nacional de Discapacidad). Milei no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirles guita a los prestadores. Hay un tipo que maneja la caja. ¿Vos viste la entrevista que me hizo (Alejandro) Fantino? Dice 'Diego, vos sos bueno, pero hay gente con voracidad genética. Vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lules, provincia de Tucumán'. O sea, lo nombró concretamente", recuerda, en referencia a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de la Presidencia, junto a Karina Milei.