Milei reunió a su mesa política con la mira en el nuevo organigrama estatal

La convocatoria tuvo lugar en la Casa Rosada luego de los recientes cambios y la controversia generada por el traspaso del Renaper

La convocatoria en la Casa Rosada tuvo como telón de fondo el debate interno por la redefinición de la estructura del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei convocó para este miércoles a varias reuniones clave en la Casa Rosada, luego de los recientes cambios en el organigrama del gobierno y de la controversia generada por el traspaso del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que finalmente fue anulado .

La jornada comenzó con la primera reunión formal de la mesa política libertaria , a las 9.30. Se trata del espacio que funciona como núcleo de toma de decisiones del Ejecutivo y lo integran la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; su par de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo .

A las 10.30, el cónclave se trasladó al Salón Eva Perón, donde se sumaron los ministros Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Luis Caputo (Economía) .

No estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno (quien se encuentra en Estados Unidos), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), de licencia por una operación de rodilla.

La convocatoria tuvo como telón de fondo el debate interno por la redefinición de la estructura del Ejecutivo, que obligó a Adorni y a Santilli a conversar para repasar y reordenar cada área.

El traspaso del Renaper al Ministerio de Seguridad generó un vaciamiento de la cartera al mando de Santilli y obligó a la Rosada a retrotraer la decisión.

Pero hubo controversia: unos atribuyeron el cambio ministerial a un error de la Secretaría Legal y Técnica, que por la urgencia de sacar el decreto incluyó la modificación, y otros aludieron a una decisión deliberada de quitarle poder a Interior.

En el PRO apuntaron a Bullrich por pretender acaparar poder. Incluso, el titular de esa fuerza en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, reclamó el retorno del Renaper a Interior.

Milei, en tanto, escuchó de sus principales laderos el nuevo esquema definido por Adorni y Santilli, aunque este último dejó en claro que los cargos “no son una prioridad”.

La administración libertaria se reunió en paralelo a la convocatoria del titular del PRO, el expresidente Mauricio Macri, con los principales dirigentes de la fuerza que fundó, en el inicio del debate interno sobre el futuro del partido amarillo para las elecciones generales de 2027.