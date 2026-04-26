Una nueva naviera internacional desembarca en Terminal Puerto Rosario

Se trata de la asiática Bengal Tiger Line, especializada en embarcaciones para contenedores. Es la cuarta naviera que se suma a TPR, consolidando su expansión

Terminal Puerto Rosario (TPR) suma una nueva naviera internacional a sus muelles: la compañía asiática Bengal Tiger Line (BLT) comenzará a operar sobre la hidrovía del río Paraná desde Rosario hasta Brasil . El anuncio se da tras la incorporación hace menos de un año de CAM CGM que, junto a MSC y Maersk, conforma el abanico de marcas de primera línea que operan en TPR.

La notificación de la llegada de BLT se hizo la semana pasada en la Feria Intermodal de San Pablo, Brasil. La embarcación que se suma a TPR será una unidad especializada en contenedores Tiger-Gaucho de bandera de Panamá , con eslora de 148 metros y manga de 23 metros, que permiten movilizar 1.118 TEU, refrigerados (un contenedor refrigerado de 20 pies de largo).

El circuito que comenzará a operar será: Rosario, Montevideo y Rio Grande , al tiempo que se proyecta una extensión futura al municipio de Paranaguá, en Brasil . Al igual que los otros itinerarios en TPR, este servicio por la hidrovía permite conectar a Rosario con todo el mundo con los mejores tiempos de tránsito.

Las navieras que ya operan en el puerto rosarino, CAM CGM, MSC y Maersk, atienden con un muy buen resultado el mercado. De hecho, TPR aumentó 60 por ciento las unidades transferidas en 2025 respecto del año anterior , utilizando fuertemente el ferrocarril hasta la terminal rosarina. Es que este puerto rosarino cuenta con servicios fluviales, marítimos, terrestres y ferroviarios, siendo un nodo multimodal clave de la nueva red logística de la región.

De esta forma, con BTL, el puerto rosarino suma más alternativas de importación y exportación para sus clientes del interior de Argentina y también para la carga de trasbordo de Paraguay.

Siguiendo el fuerte compás de crecimiento del comercio internacional que Argentina ha experimentado en los últimos meses, TPR está en un proceso de inversión y desarrollo, haciendo cada vez más seguras las operaciones de entrada y salida desde sus muelles. Se está reforzando la infraestructura con nuevos equipos y el reacondicionamiento maquinaria para el manejo de los contenedores. Esto significa mayor desarrollo para sus trabajadores, así como para sus 577 contratistas, de los cuales casi la mitad son de Santa Fe.

De esta forma, TPR -con sus accionistas Neltume Ports (Ultramar y ATCO) y Nueva Vicentín de Grupo Grassi-, se consolida por su sólida experiencia portuaria internacional, con disciplina financiera y credibilidad institucional. Ahora, con este nuevo desembarco a sus muelles, continúa su proyección como un puerto creciente no sólo para el agro, sino también para nuevos negocios, como la minería argentina.