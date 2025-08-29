La Capital | Política | Javier Milei

Milei prepara viajes a Estados Unidos y España, con las elecciones bonaerenses en el medio

En Norteamérica, el presidente irá a ver una obra de Fátima Flórez. En Europa, será parte de un festival que reúne personalidades de extrema derecha

29 de agosto 2025 · 21:46hs
El presidente Javier Milei tiene previstos tres viajes en septiembre.

El presidente Javier Milei retomará sus salidas al exterior con una visita a Estados Unidos la semana que viene, luego regresará al país para seguir de cerca las elecciones legislativas bonaerenses del domingo 7 de septiembre y, después de esa votación, viajará a España.

Tras tres meses sin viajes al exterior —uno de los períodos más largos desde que asumió—, Milei tiene previstos dos viajes a Norteamérica y uno a Europa en septiembre.

En primer lugar, viajará el próximo jueves a Estados Unidos. Partirá luego de encabezar el cierre de campaña bonaerense en Moreno y ya iniciada la veda electoral. Estará en la ciudad de Los Ángeles y, al día siguiente, en Las Vegas para mantener encuentros con empresarios con el objetivo de atraer inversiones.

En Los Ángeles asistirá a un encuentro en el Instituto Milken, invitado por Michael Milken. No disertará frente a la platea, sino que mantendrá reuniones privadas para atraer inversiones al país.

Tras ello, se trasladará a Las Vegas, donde se reunirá con directivos de cadenas hoteleras. Trascendió que podría aprovechar la estadía para ver la obra que presentará en esos días, en el Hotel Casino Sahara, su ex pareja Fátima Flórez.

Escala en Argentina antes de seguir a España

El sábado regresará a Buenos Aires para, el domingo, seguir de cerca los comicios bonaerenses.

Unos días después, Milei realizará su quinto viaje a España desde que es presidente, sin encuentros previstos con su par español, Pedro Sánchez, con quien mantiene diferencias ideológicas.

En Madrid participará en una actividad junto a su amigo y líder de VOX, Santiago Abascal: el festival Europa Viva, que se celebrará el sábado 13 y domingo 14 en el Palacio Vistalegre. Se espera la presencia de dirigentes europeos de la derecha, como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la premier italiana Giorgia Meloni y la dirigente francesa Marine Le Pen.

El tercer viaje que tiene pautado Milei para septiembre será a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque aprovechará la estadía para desarrollar más actividades que estaban aún por confirmarse.

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Los abogados del gobernador, querellante en el proceso judicial, también solicitaron que al ex ministro de Seguridad lo inhabiliten para ejercer cargos públicos

