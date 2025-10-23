Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Para el DT, el Canalla debe jugar un partido especial y por eso buscaría una alternativa en la ofensiva. La variante casi segura es la vuelta de Fatu Broun

Ariel Holan toca algo en el equipo que jugará en Junín. Quiere ver a un Central que imponga condiciones.

Ariel Holan ya tiene definido el equipo de Central que este viernes por la tarde (a las 16 y con arbitraje de Andrés Merlos) completará los 45 minutos que tiene pendientes contra Sarmiento, aunque no lo confirmó de manera oficial. Todo pinta para que haya dos cambios respecto a los once que actuaron ante Platense.

Sí hubo una novedad en la lista de concentrados, con la presencia de un futbolista que hacía cuatro partidos que no era convocado por una lesión muscular.

La idea de Holan es que su equipo le meta mucho ritmo a esos 45 minutos contra Sarmiento y eso es lo que lo llevaría a meter un cambio en la ofensiva. El futbolista que más chance tiene de actuar es Gaspar Duarte, aunque no habría que descartar a Enzo Copetti .

De darse este cambio, Enzo Giménez se retrasaría algunos metros en el campo de juego e iría como lateral por derecha, en lugar de Emanuel Coronel , que sería quien deje la titularidad.

Duarte Gaspar Duarte jugó sus último minutos en el primer equipo de Central contra Talleres, en el Gigante. Virginia Benedetto / La Capital

El capitán Broun recupera su lugar

La otra variantes se dará en el arco, con el retorno al equipo de Jorge Broun, quien en el último partido fue al banco. Fatura había sufrido una sobrecarga en los isquiotibiales izquierdos frente a Vélez y se especuló con que ni siquiera fuera concentrado para el choque ante Platense, pero finalmente se decidió que vaya al banco.

>>Leer más: Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Después de algunos días más de recuperación, el arquero y capitán del equipo recuperará su lugar entre los once, desplazando a Axel Werner.

De esta forma, el probable de Central para jugar en Junín contra Sarmiento sería con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

LoveraCML Maxi Lovera jugó un solo partido este año y como titular. Fue en el triunfo de Central en cancha de Lanús. Celina Mutti Lovera / La Capital

La lista de concentrados del Canalla

Holan sí dio a conocer la lista de concentrados y en la misma aparece Maximiliano Lovera, quien no fue convocado en los últimos cuatro encuentros por una lesión muscular.

>>Leer más: En Central, Di María marca la diferencia: con 37 años es el goleador y el de más minutos en cancha

El formoseño tiene pocos minutos en cancha, ya que sólo actuó (como titular) en la segunda fecha, como visitante de Lanús. Después, formó parte del banco en algunos otros encuentros, pero no ingresó.

Además de los once que se presumen serán titulares, el entrenador canalla convocó a: Axel Werner, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Maximiliano Lovera, Francesco Lo Celso, Santiago López, Giovanni Cantizano, Agustín Módica, Enzo Copetti y Fabricio Oviedo.