La Capital | Ovación | Central

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Para el DT, el Canalla debe jugar un partido especial y por eso buscaría una alternativa en la ofensiva. La variante casi segura es la vuelta de Fatu Broun

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

23 de octubre 2025 · 20:14hs
Ariel Holan toca algo en el equipo que jugará en Junín. Quiere ver a un Central que imponga condiciones.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ariel Holan toca algo en el equipo que jugará en Junín. Quiere ver a un Central que imponga condiciones.

Ariel Holan ya tiene definido el equipo de Central que este viernes por la tarde (a las 16 y con arbitraje de Andrés Merlos) completará los 45 minutos que tiene pendientes contra Sarmiento, aunque no lo confirmó de manera oficial. Todo pinta para que haya dos cambios respecto a los once que actuaron ante Platense.

Sí hubo una novedad en la lista de concentrados, con la presencia de un futbolista que hacía cuatro partidos que no era convocado por una lesión muscular.

La idea de Holan es que su equipo le meta mucho ritmo a esos 45 minutos contra Sarmiento y eso es lo que lo llevaría a meter un cambio en la ofensiva. El futbolista que más chance tiene de actuar es Gaspar Duarte, aunque no habría que descartar a Enzo Copetti.

De darse este cambio, Enzo Giménez se retrasaría algunos metros en el campo de juego e iría como lateral por derecha, en lugar de Emanuel Coronel, que sería quien deje la titularidad.

Duarte
Gaspar Duarte jugó sus último minutos en el primer equipo de Central contra Talleres, en el Gigante.

Gaspar Duarte jugó sus último minutos en el primer equipo de Central contra Talleres, en el Gigante.

El capitán Broun recupera su lugar

La otra variantes se dará en el arco, con el retorno al equipo de Jorge Broun, quien en el último partido fue al banco. Fatura había sufrido una sobrecarga en los isquiotibiales izquierdos frente a Vélez y se especuló con que ni siquiera fuera concentrado para el choque ante Platense, pero finalmente se decidió que vaya al banco.

>>Leer más: Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Después de algunos días más de recuperación, el arquero y capitán del equipo recuperará su lugar entre los once, desplazando a Axel Werner.

De esta forma, el probable de Central para jugar en Junín contra Sarmiento sería con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

LoveraCML
Maxi Lovera jugó un solo partido este año y como titular. Fue en el triunfo de Central en cancha de Lanús.

Maxi Lovera jugó un solo partido este año y como titular. Fue en el triunfo de Central en cancha de Lanús.

La lista de concentrados del Canalla

Holan sí dio a conocer la lista de concentrados y en la misma aparece Maximiliano Lovera, quien no fue convocado en los últimos cuatro encuentros por una lesión muscular.

>>Leer más: En Central, Di María marca la diferencia: con 37 años es el goleador y el de más minutos en cancha

El formoseño tiene pocos minutos en cancha, ya que sólo actuó (como titular) en la segunda fecha, como visitante de Lanús. Después, formó parte del banco en algunos otros encuentros, pero no ingresó.

Además de los once que se presumen serán titulares, el entrenador canalla convocó a: Axel Werner, Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Juan Manuel Elordi, Federico Navarro, Maximiliano Lovera, Francesco Lo Celso, Santiago López, Giovanni Cantizano, Agustín Módica, Enzo Copetti y Fabricio Oviedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1981495936393032178&partner=&hide_thread=false
Noticias relacionadas
Laucha Ghiselli, al mando de la barra brava de Rosario Central. 

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Alejo Veliz impacta de cabeza y marca el primero de Central en la victoria ante Vélez. El último triunfo como visitante del Canalla.

Central va a la caza de puntos importantes en un escenario en el que hasta aquí hizo un gran papel

El Gigante de Arroyito será sede de una de las semifinales de la Copa Argentina

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

sarmiento vs central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Ver comentarios

Las más leídas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Lo último

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación en Alpine

Colapinto desanda el GP de México con la certeza de la confirmación en Alpine

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: El domingo vamos a romper la grieta

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

Caren Tepp cerró su campaña en Rosario: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Caren Tepp cerró su campaña en Rosario: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Ovación
Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos
Ovación

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Newells: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

Newell's: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

Policiales
Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

La Ciudad
Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón