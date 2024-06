Milei dijo que los socialistas están "violentos" porque su plan económico funciona

En su discurso, el mandatario argentino aseguró: "No solo dimos la batalla cultural sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos. El motivo por el que los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo" .

En tanto, manifestantes de izquierda se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaron desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen, donde el argentino recibió la distinción.