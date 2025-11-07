La Capital | Política | Milei

Milei cerró la gira en Estados Unidos con una invitación a invertir en la Argentina

El presidente se reunió en Nueva York con empresarios globales tras su paso por Miami y antes de viajar a Bolivia, donde asistirá a la asunción presidencial de Paz Pereira

7 de noviembre 2025 · 18:09hs
Antes de dejar Estados Unidos

Foto: Archivo / La Capital.

Antes de dejar Estados Unidos, Javier Milei mantuvo una reunión con empresarios en el Council of the Americas.

El presidente Javier Milei cerró este viernes su 14ª visita a Estados Unidos con una disertación en el Council of the Americas, marco en el cual invitó a empresarios a invertir en la Argentina en la nueva etapa que se abre tras su triunfo electoral en las recientes elecciones legislativas.

Este sábado, tras su nuevo paso por el país norteamericano, el primer mandatario desembarcará en Bolivia para asistir a la ceremonia de asunción de su par Rodrigo Paz Pereira.

El jefe de Estado participó del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en la Argentina”, en el marco del Council of the Americas, que se celebra por estas fechas en Nueva York.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1986823454503358485&partner=&hide_thread=false

Milei estuvo acompañado por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La reunión con ejecutivos de grandes fondos y compañías multinacionales (Morgan Stanley, Glencore y otras firmas vinculadas a la energía, la minería y la tecnología) se extendió por una hora y media y el presidente expuso sobre las reformas que buscará en el ámbito laboral e impositivo para mejorar el clima de negocios en el país.

Hasta ahora, la principal medida de la gestión libertaria en esa línea fue la implementación del Rigi, que establece exenciones impositivas para las empresas que vengan a invertir al país.

Señales a los empresarios

Milei buscó transmitir una señal de confianza a los inversores, en un contexto de fuerte expectativa por la segunda ola de desregulaciones que la Casa Rosada prepara para las próximas semanas.

Asimismo, las explicaciones del libertario apuntaron a la futura configuración política del Congreso nacional, donde las bancadas oficialistas pretenden potenciar su peso político.

El encuentro se produjo luego del paso del primer mandatario por Miami, donde disertó en un foro de líderes de los ámbitos de la política, el deporte y la cultura.

Tras la reunión con los inversores en la Gran Manzana, Milei encaró la última actividad en esa ciudad: su visita al sepulcro del rabino Menachem Mendel Schneerson (conocido como Rebe de Lubavitch), un sitio sagrado para el judaísmo jasídico al que el presidente acude habitualmente. En esta oportunidad, agradeció el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) del 26 de octubre.

En Bolivia

Luego, la delegación argentina tiene previsto partir en un vuelo hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Ya en ese país, la comitiva se trasladará a El Alto con el objetivo de participar de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.

También está programado que Milei salude a Paz Pereira en la previa a la ceremonia de entrega del bastón de mando. Luego emprenderá el vuelo de regreso a la Argentina.

Primera etapa de una gira por el interior

En tanto, el presidente tiene previsto visitar Corrientes el jueves 13 de noviembre con motivo de la jornada inaugural del 12º Congreso de Economía del Club de la Libertad.

El mandatario prepara nuevos desembarcos en el interior del país. La gira iniciará con un primer viaje a la provincia en la que La Libertad Avanza perdió por menos de 7 mil votos contra la lista del gobernador Gustavo Valdés, quien no logró acordar con armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, para ir en alianza.

Noticias relacionadas
Javier Milei elogió a Lionel Messi en un foro en Miami. 

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Victoria Villarruel les contestó a los libertarios que la acusaron de traicionar a Milei. 

Villarruel les respondió a los libertarios que la acusan de traidora: "No robo, laburo mucho"

dolar: milei aseguro que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei. El argentino tiene intenciones de encontrarse otra vez con su par estadounidense. 

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Ver comentarios

Las más leídas

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Lo último

Baigorria organiza controles para evitar siniestros viales y reforzar su política preventiva

Baigorria organiza controles para evitar siniestros viales y reforzar su política preventiva

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Milei cerró la gira en Estados Unidos con una invitación a invertir en la Argentina

Milei cerró la gira en Estados Unidos con una invitación a invertir en la Argentina

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El Indicador Mensual de Facturación aumentó un 33 por ciento alrededor de las obras. En agosto también mejoraron los servicios privados

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

Ovación
El click de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore
Ovación

El "click" de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

El click de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

El "click" de Colapinto para seguir con Alpine y los elogios de Briatore

Reencuentro después de Newells: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Reencuentro después de Newell's: Vangioni volverá a ser dirigido por Caruso Lombardi

Newells: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Newell's: Bernardi probó el equipo para Huracán y tomó una decisión fuerte con Ever Banega

Policiales
Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso sexual infantil

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

La Ciudad
Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días durante la semana que viene

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Inteligencia artificial en Colectividades: cómo es el bot que dará info y hace sorteos

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR
OVACIÓN

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual
Policiales

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Con elogios a Trump, Milei convocó a un gran consenso capitalista en la Argentina
Política

Con elogios a Trump, Milei convocó a un "gran consenso capitalista en la Argentina"

El reconocimiento de Milei a Messi: Yo también puedo felicitar a un zurdo
Política

El reconocimiento de Milei a Messi: "Yo también puedo felicitar a un zurdo"

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario
Economía

Electrolux extendió suspensiones rotativas en su planta de Rosario

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio
POLICIALES

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río por obstrucción de sumideros

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre
la ciudad

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"