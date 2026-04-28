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Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

El exsenador reclamó por fallas en la verificación facial, expuso la falta de accesibilidad y exigió alternativas para usuarios con discapacidad

28 de abril 2026 · 10:02hs
Tras la repercusión de la denuncia de Esteban Bullrich

Tras la repercusión de la denuncia de Esteban Bullrich, Binance salió a responder

Esteban Bullrich denunció públicamente a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por impedirle acceder a sus fondos a raíz de fallas en el sistema de reconocimiento facial, en el contexto del avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece desde 2021.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras en el cerebro y la médula espinal. A medida que avanza, provoca la pérdida de funciones musculares, aunque mantiene intactas las capacidades cognitivas.

El exministro de Educación y exsenador nacional explicó que desde hace cinco meses no puede operar con su cuenta porque la aplicación dejó de reconocer su identidad. Según detalló, los cambios físicos que provocó la enfermedad afectaron el funcionamiento del sistema de validación biométrica.

La denuncia de Bullrich

"La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, escribió en inglés en su cuenta de X.

En ese contexto, Bullrich explicó que sus facciones cambiaron con el tiempo, lo que impidió que el sistema de Face ID de la compañía continúe validando su identidad. Este mecanismo exige reconocer patrones únicos del rostro, como la distancia entre los ojos, la forma de la nariz o la estructura de los pómulos.

La imposibilidad de superar ese control bloqueó el acceso a su cuenta y, en consecuencia, a sus fondos.

Bullrich cuestionó con dureza la respuesta de la empresa y denunció la ausencia de alternativas para personas con discapacidad. "Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidad”, señaló en sus redes sociales.

"Esto es lo que pasa cuando una plataforma que mueve miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional. Vergüenza para ustedes", agregó en un mensaje dirigido al CEO de Binance, Richard Teng, y al cofundador Changpeng Zhao.

El exlegislador sostuvo que intentó resolver el problema por vías formales, pero no recibió respuestas efectivas durante meses. En ese sentido, advirtió que su caso no es aislado, sino que refleja una barrera estructural en los sistemas digitales que dependen exclusivamente de validaciones biométricas rígidas.

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>> Leer más: Esteban Bullrich lanzó su candidatura a presidente: "Quiero unir a los argentinos"

La respuesta de Binance

Luego de que el reclamo de Bullrich se viralizara en redes sociales y medios, Binance Argentina respondió públicamente y aseguró que inició gestiones para resolver el caso.

“Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo”, indicaron desde la cuenta oficial en X.

“También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir. Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”, agregaron.

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Sumado a la cuenta oficial, Richard Teng también le respondió al ex senador: "Esteban, vi tu publicación y quise responder personalmente. Lo siento por lo que sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerremos esta brecha de accesibilidad para cada usuario que enfrente desafíos similares. Gracias por alzar la voz".

De acuerdo con la información oficial de la compañía, los procesos de verificación facial forman parte de sus medidas obligatorias de seguridad y no pueden desactivarse.

“Estas comprobaciones son esenciales para proteger tu cuenta”, indica Binance en su sitio web. La empresa también advierte que cualquier discrepancia en los datos biométricos puede derivar en fallas en la validación de identidad. Además, señala que intentar eludir estos controles viola sus términos y condiciones.

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