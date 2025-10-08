Menem desmintió a Manes por las supuestas "amenazas" antes de la sesión en Diputados

El médico y neurocientífico denunció que el presidente de la Cámara baja le había advertido: "Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos”

El cruce de Martín Menem y Facundo Manes en un pasillo del Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, desmintió este miércoles las supuestas amenazas que Facundo Manes , representante de Democracia para Siempre, dijo haber recibido de su parte . A favor de la versión del riojano tomó estado público un video de un cordial y breve intercambio que tuvieron ambos legisladores antes de que comenzara la sesión en la que la oposición busca convertir en ley el proyecto de reforma de DNU .

Según relató el neurocirujano a través de un posteo en la red social X, Menem lo amenazó en un pasillo del Congreso antes que empezara la sesión y le dijo que, si había quórum, lo iban a “hacer mierda” y que comenzaría “una operación brutal” en contra suya .

“No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro” , le contestó Menem al diputado y candidato a senador a través de su cuenta en X.

No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro. https://t.co/wwWizAeLZG

En el video, ambos dirigentes políticos se saludan con amabilidad en un muy breve cruce y siguen de largo , y no hubo tiempo para que el titular de Diputados le dijera todo lo que denunció Manes.

La anterior denuncia de Manes

En declaraciones a los medios acreditados en el Salón de Pasos Perdidos, Menem recordó que Manes ya había “mentido” seis meses atrás cuando denunció que el asesor presidencial Santiago Caputo le había “pegado una trompada en el pecho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1975973598985859352&partner=&hide_thread=false Martín Menem desmintió a Facundo Manes por las supuestas “amenazas” y el video le daría la razón al riojano. pic.twitter.com/5ikmaKziYv — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 8, 2025

“Cuando me lo contó, me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras. No había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir”, lamentó el oficialista.

Sobre las motivaciones de Manes para realizar una falsa acusación en contra suya, Menem lo adjudicó al hecho de que éste sea “un año electoral”.

“Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando”, consideró. Y agregó: “Hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña, y se ve que vale todo, los lleva a faltar a la verdad”.

El neurocientífico ya había tenido un encontronazo en los pasillos de la Cámara baja con Caputo el 1º de marzo, cuando tras la apertura de sesiones ordinarias este último lo increpó en duros términos, según pudo verse en las cámaras de seguridad del Congreso.