Quién es Karen Reichardt: de modelo ícono de los 90 a reemplazo de Espert en la lista de LLA

La Justicia determinó que Reichardt será quien encabezará la lista del oficialismo en Buenos Aires. Un repaso por su participación en programas de TV y su tapa de Playboy

Tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires -en medio de las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico-, la Justicia definió quién será el reemplazo del legislador libertario. Se trata de Karen Reichardt , una exmodelo y conductora de televisión que se convirtió en un ícono en la década de los 90. Reichardt era la segunda candidata en la lista de La Libertad Avanza, donde también figuran varios dirigentes del PRO.

En este marco, una polémica se abrió en torno al reemplazo de Espert. Aunque la ex modelo sea la segunda en la lista, y lo natural sería que reemplace al diputado que se bajó de la contienda electoral, desde el oficialismo insistieron en que quien encabece sea Diego Santilli, histórico referente del PRO.

No obstante, el gobierno sufrió un revés judicial, ya que el juez Alejandro se dictaminó que el nombre que debe encabezar la boleta es el de Karen Reichardt.

De esta manera, el oficialismo se enfrenta a un elección legislativa en la provincia con mayor cantidad de votantes con una lista encabezada por una outsider de la política. Karen Reichardt. La ex modelo se hizo conocida en la década de los 90 tras participar en diferentes programas de televisión, y desde ese momento se consolidó como una figura del mundo del espectáculo. Además, es recordada por su tapa en la revista PlayBoy junto a la actriz María Fernanda Callejón.

Quien es Karen Reichardt

La carrera de Karen Reichardt comenzó a fines de los 80, cuando Raúl Portal invitó a la modelo a participar del icónico programa "Notidormi". Tras un primer paso por el mundo de la tevé argentina, la joven formó parte de "Peor es nada", show televisivo donde trabajo junto a Marixa Balli y María Fernanda Callejón y "Brigada Cola", con Guillermo Francella y Emilio Disi.

Otro hito memorable en su carrera es la tapa de la revista Playboy que protagonizó junto a Callejón en el año 1992. La postal es una de las tapas de revistas internacionales más recordadas en el país.

karen reichardt playboy 2

Con el correr de los años, Reichardt decidió explorar en el mundo del cine, y participó de comedias como "Tachero nocturno" (1993) y "Pasión de multitudes" (1995).

En los últimos años, reorientó su perfil hacia el activismo animal, faceta que explotó en la conducción de "Amores perros", un programa televisivo sobre el cuidado y la adopción de mascotas que hoy sale al aire de la TV pública.

karen r tv

Finalmente, este 2025 Karen Reichardt dejó de lado el mundo del espectáculo para lanzarse como candidata en la lista de LLA por la provincia de Buenos Aires. Ahora, tras la decisión de la Justicia, le tocará encabezar la boleta este domingo 26 de octubre.

El revés judicial para el gobierno

En un inesperado revés para el gobierno, la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó este martes que corresponde que Karen Reichardt encabece la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) y no Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert.

El dictamen choca de frente con la presentación realizada por el oficialismo, que había solicitado que Santilli, tercero en la nómina, ascendiera al primer lugar. La decisión final ahora quedará en manos del juez federal Alejo Ramos Padilla.

La controversia se centra en cómo se debe aplicar la ley de paridad de género ante una renuncia. Los apoderados de La Libertad Avanza argumentaron que el decreto 171/2019 es claro al establecer que, frente a una renuncia, el reemplazante debe ser "la persona del mismo género que le sigue en la lista". Como Espert es varón, pidieron que su lugar lo ocupe el siguiente varón, es decir, Santilli.

Sin embargo, Roteta advirtió que esa interpretación es errónea y va en contra del espíritu de la ley. Sostuvo que la paridad de género es una "acción afirmativa" para revertir la desigualdad estructural y que nunca puede ser utilizada para perjudicar a las mujeres.

Según su criterio, hacer que un hombre (Santilli) salte por encima de una mujer (Reichardt) que estaba más arriba en la lista sería una "regresión" para los derechos que la ley busca proteger. Por lo tanto, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar.

