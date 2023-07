El ex presidente compartió un video en sus redes sociales; "Con gente con ganas y compromiso como Carolina la provincia puede cambiar", escribió en la previa a las Paso provinciales.

El ex presidente Mauricio Macri, secundado por el senador Dionisio Scarpín y la precandidata a la gobernación por Juntos por el Cambio, Carolina Losada.

“Somos muchos los que creemos en el cambio, van a venir con las piedras, pero no nos van a poder parar. Con gente con la fuerza de Carolina, con las ganas y el compromiso.... eso es la Argentina en movimiento, eso es imparable ”, sostuvo Macri.

“Los que chocaron la provincia, a los que entregaron al campo, los que tuvieron la oportunidad de sacar a los narcos y la dejaron pasar. Dicen que yo no tengo experiencia, ¿experiencia en mentir, en robar? no la tengo ni la voy a tener. Pero tengo otras cosas, tengo la convicción que me llevó a dejar de contarte la realidad en la tele para pelear junto a vos y que la transformemos”, apuntó Losada en su spot de campaña.

Finalmente, la senadora nacional expresó que tiene el “coraje y la convicción” para plantarse “delante de quien sea”. Y concluyó: “Lo hice con el kirchnerismo, durante los últimos 15 años y desde siempre, tengo convicción y sentido común, quiero que volvamos a vivir tranquilos y seguros en una provincia con oportunidades para todos, que nos haga sentir orgullosos de ser santafesinos”.