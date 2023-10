Massa arranca en Tucumán su camino hacia la segunda vuelta

El aspirante de UP busca atraer más votos para el 19 de noviembre.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, asistirá este domingo al acto de asunción del gobernador electo, Osvaldo Jaldo, en Tucumán .

El BCRA ya compró u$s 364 millones en las últimas cuatro ruedas cambiarias

Massa retornará a la provincia desde donde relanzó su campaña luego de las primarias, en septiembre, junto a trece gobernadores, dirigentes de la CGT y la CTA y el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner.

En esa oportunidad estuvo presente el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien esta vez no sería de la partida.

Massa priorizará en la última etapa de su campaña la convocatoria a un “gobierno de unidad nacional con los mejores”, que incluirá propuestas y compromisos con los votantes de varias opciones opositoras, como la UCR, el sector moderado del PRO y el schiarettismo.

La decisión de Massa, indicaron en su comando electoral, será “hablarles a todos los argentinos, a los que lo votaron y a los que no lo votaron en octubre”, para además poner el foco en sus atributos personales, que en su entorno (pero también en otros sectores del PJ) resumen en la experiencia política y de gestión, la templanza y el autocontrol para enfrentar momentos difíciles, la voluntad de diálogo con todos los sectores y la capacidad para tomar decisiones.

Todas esas condiciones serán puestas en valor en las presentaciones del candidato y en la narrativa de campaña porque se las considera necesarias, en un coyuntura compleja del país, para “garantizar la gobernabilidad”.

En cuanto al adversario a enfrentar en la segunda vuelta, en UP sostienen que el acuerdo entre Javier Milei y la ex candidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, en el que intervino el ex mandatario Mauricio Macri con un rol estelar, es un ejemplo de un “acuerdo entre cúpulas políticas”.

Cita rosarina

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, sostuvo este sábado que “la mejor manera de celebrar los 40 años de democracia es sin grieta y mirando hacia adelante para construir la Argentina que viene”.

image.png La radio abierta realizada en la peatonal Cördoba. Foto: Archivo / La Capital.

Lo hizo al participar de una radio abierta en el centro de Rosario, a la que se sumaron diversos referentes de múltiples expresiones políticas: el diputado nacional Germán Martínez; el rector de la UNR, Franco Bartolacci; la titular de la Ctera, Sonia Alesso; el secretario de Salud Pública municipal, Leonardo Caruana, y el diputado provincial y referente del Frente Amplio por la Soberanía Carlos Del Frade, entre otros.