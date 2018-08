El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que "muchos dicen" que "no le conviene" que su antecesora, Cristina Kirchner, termine detenida en el marco de la causa por presunta corrupción en la obra pública y dijo estar "contento" de que el caso haya surgido durante su Gobierno.

"Esto que está pasando es fundacional para la Argentina. Estoy contento de que sea en mi Presidencia, durante mi Gobierno que toda la verdad salga a la luz", expresó Macri.

Así se refirió a la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y al ser consultado sobre la posibilidad de que la exmandataria sea detenida, el Presidente reconoció: "Muchos dicen que no me conviene".

"Yo no hago lo que me conviene a mí, ni a mi Gobierno, sino lo que le conviene el país. Al país le conviene que haya un sistema judicial independiente, que uno no esté ahí manipulando y presionando para que sucedan o no sucedan las cosas", agregó el jefe de Estado.

Ante una pregunta sobre si mantendría los nombres de Néstor y Cristina Kirchner en calles o edificios públicos en caso de que las acusaciones del caso se comprueben, Macri sostuvo que "no" y dijo que eso "nunca tuvo sentido".

"En todos los países esperan décadas antes de ponerle el nombre de algún expresidente o exdirigente a un lugar público", afirmó el Presidente al tiempo que señaló que "está en debate" cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK) y anticipó que "en cuestión de tiempo va a suceder".

Macri sostuvo que "si se confirma" lo que trasciende desde hace dos semanas trasciende del llamado caso de los "cuadernos de la corrupción" sería "algo inédito".

"Corrupción siempre ha habido en el mundo, y uno combate permanentemente contra ella, pero es aleatoria, depende las personas, con algunos sí y a otros no. Ahora, que el Estado se monte un sistema en el cual nadie puede trabajar si no pasa a través de un pago, eso es como... yo nunca había visto nada igual, tan organizadamente desde el Estado y el Gobierno", agregó.

En tanto, indicó que su primo Ángelo Calcaterra, exCEO de la empresa IECSA le "aviso que se iba a presentar" a declarar en en la causa conocida como "cuadernos de la corrupción" y que él le dijo que "lo mejor es ir con la verdad".