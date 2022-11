Macri evita hablar de una candidatura y critica a Cristina y al populismo

El ex presidente, que se va un mes a Qatar a ver el mundial, dijo que el discurso de la vice "es un loquero, me duele la cabeza"

“Eso no lo voy a responder”, dijo Mauricio Macri sobre una posible candidatura suya en 2023.

El ex mandatario Mauricio Macri evitó este viernes dar una definición sobre si será candidato presidencial en 2023 e indicó que en el PRO “ya hay dos candidatos muy fuertes” , en referencia a el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del partido, Patricia Bullrich.

En declaraciones formuladas a Radio Mitre antes de irse un mes a Qatar, Macri reiteró sus clásicas críticas al “populismo”, al que consideró en las puertas de un “colapso”, y afirmó que los conceptos de Cristina Fernández de Kirchner sobre las condiciones de vida en los tres mandatos del kirchnerismo en el acto por el Día de la Militancia que encabezó el jueves en La Plata eran propios de un “un loquero”.

“Que ella (por la vicepresidenta) diga que «cuando estábamos gobernando nosotros estábamos mejor» es un loquero, me duele la cabeza. Hay que hacer un esfuerzo para no enloquecer”, sostuvo Macri a modo de respuesta y consideró que los dichos de la ex mandataria son “otro capítulo de la Argentina de la insensatez”.

En cuanto a cuál será su rol en los próximos comicios, contestó que su “convicción” es “defender ciertas ideas” pero aseguró no estar convencido de que sea él quien “deba liderarlas” con una postulación presidencial de Juntos por el Cambio.

En ese tramo de la entrevista, Macri aseguró que la coalición opositora hoy cuenta con “dos candidatos muy fuertes y firmes dentro del PRO que transmiten su vocación de hacer un cambio”, en referencia a Larreta y Bullrich, mientras que “el radicalismo tiene dos o tres” con aspiraciones de competir en las Paso.

Consultado sobre los estilos diferenciados de Larreta y Bullrich, añadió: “No es lo mismo (que gane uno u otro) porque cada uno tiene su estilo”.

Sobre el radicalismo y sus postulantes rumbo a 2023, indicó: “Yo les digo a todos que presenten sus candidatos y la gente va a elegir, y si ganan ellos (por el radicalismo) los demás tienen que acompañar”.

Macri, quien estará en Qatar durante un mes para presenciar la Copa del Mundo como vicepresidente de la Fundación FIFA, se negó a responder taxativamente si será o no candidato a presidente: “Eso no lo voy a responder”, dijo.

Luego insistió —como ya hizo en discursos y entrevistas tanto en la Argentina como en el extranjero— que su objetivo en este momento es transmitir que “la Argentina no tiene futuro si no va a un cambio profundo”.

Asimismo, Macri recibió a Acuña, ministra de Educación porteña y precandidata a la jefatura de Gobierno, en un aval a su postulación para suceder a Rodríguez Larreta.

La foto de Macri con Acuña recalienta una interna porteña por suceder a Rodríguez Larreta ya poblada de varios candidatos, entre los que están Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño, y el senador radical Martín Lousteau.

En el encuentro entre Macri y Acuña, “revisaron encuestas, dialogaron sobre el futuro electoral en la Ciudad y coincidieron en que el PRO tiene que tener una opción competitiva para retener el distrito” y el expresidente le expresó a la ministra que “por trayectoria y capacidad” tiene “todo para ofrecer una propuesta interesante para la Ciudad” y defendió su condición de ”PRO pura”.

La reunión de ayer fue el quinto encuentro que mantienen en privado en lo que va del año.

Piden revocar el sobreseimiento

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raul Pleé, pidió revocar por “prematuro” y “aparente” el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Lo hizo en un dictamen entregado al máximo tribunal penal federal del país que debe revisar el fallo de los integrantes de la sala I de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes argumentaron que se trató de tareas de inteligencia justificadas en la necesidad de garantizar la protección del entonces presidente, como parte de la llamada “avanzada presidencial”.

Pleé mantuvo la apelación del fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Aguero Iturbe, y consideró que la resolución que sobreseyó a Macri y a los ex responsables de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, debe ser revocada porque tuvo una “fundamentación aparente” y resultó “prematura”.