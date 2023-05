Luego del repliegue táctico, Cristina mantiene su rol decisivo en el Frente de Todos

De la letanía por “Cristina presidenta”, al rol ordenador del frente oficialista – Frente de Todos, o como se llame-, para las elecciones de agosto y octubre, donde los hijos de “la generación diezmada tomen la posta” , Cristina Kirchner ratificó que no será candidata a nada y que se reserva un rol decisivo en la estrategia electoral del frente con centro de gravedad en el peronismo.

“Será difícil, como todas, la Argentina siempre es siempre difícil ”, pronosticó sobre el turno electoral de 2023. Para la vicepresidenta se viene una elección de tres tercios, y la clave para el peronismo será ingresar en el balotaje. Durante una larga hora televisiva, en vivo, sin interrupciones, la lideresa de movimiento nacional popular concedió luego de casi seis años una entrevista, en este caso, al periodista Pablo Duggan de la señal C5N . No será candidata, pero será la oradora central del primer acto masivo y con perspectiva electoral el próximo jueves 25, en la mítica Plaza de Mayo.

“Estoy técnicamente en libertad condicional”, expresó Cristina, en referencia a la persecución judicial que la aflige. Y que en ese punto se basa su decisión de no participar en una nueva competencia electoral. La intervención de la Corte Suprema, suspendiendo candidatos y condicionando elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan (y no se descarta que también en Formosa y en otras provincias donde el peronismo mantiene un alto predicamento), vino, siempre según la ex presidenta, a condicionar de un modo decisivo el orden democrático de la Argentina.