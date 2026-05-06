Binance resolvió el bloqueo de la cuenta de Esteban Bullrich y actualizó su política de accesibilidad

El exsenador recuperó el acceso tras denunciar fallas en el reconocimiento facial. La empresa anunció una donación de 150 mil dólares para su fundación

Binance confirmó que resolvió el bloqueo que afectaba la cuenta del exsenador Esteban Bullrich, quien había denunciado públicamente dificultades para acceder a sus fondos debido a fallas en el sistema de validación biométrica. La compañía informó que el usuario recuperó el control total de su cuenta y anunció cambios en sus estándares de accesibilidad.

El conflicto se conoció la semana pasada, cuando Bullrich —diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)— expuso las limitaciones que enfrentó al intentar ingresar a la plataforma mediante reconocimiento facial. El exfuncionario cuestionó la falta de alternativas para personas con discapacidad y señaló que no obtuvo respuestas efectivas tras agotar los canales de atención.

"La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero" , expresó en ese momento, en un mensaje que puso el foco en la dependencia de herramientas tecnológicas que no contemplan todos los casos.

Tras la repercusión pública, Binance activó un contacto directo con el exsenador y escaló el caso a nivel interno. Según detalló en un comunicado oficial, el equipo técnico identificó la falla y restableció el acceso a la cuenta.

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El comunicado de Binance

“Nos alegra confirmar que la situación reportada por Esteban Bullrich fue resuelta satisfactoriamente. Nuestro equipo se comunicó con él de manera directa, actuó con rapidez y recuperó el control total de su cuenta”, informó la empresa.

Además, la firma reconoció que el episodio dejó en evidencia un problema estructural. “Para Binance, la accesibilidad es un estándar, no una excepción. Este caso fue escalado internamente, el problema fue identificado y corregido”, señaló.

En este sentido, aseguró: "Proteger las cuentas de cualquier forma de acceso no autorizado es un compromiso que asumimos con seriedad, al igual que garantizar que nuestros procesos respondan genuinamente a las necesidades de los usuarios en cada situación".

A partir de lo ocurrido, la compañía anunció que reforzará sus mecanismos de atención y validación para usuarios que requieran asistencia específica. El objetivo es garantizar un acceso “fluido y sin fricciones innecesarias”, independientemente de la condición física de cada persona.

En paralelo, Binance confirmó una donación de USD 150.000 que realizará junto a la Fundación Esteban Bullrich para apoyar la lucha contra la ELA en Argentina. La iniciativa busca transformar el episodio en una acción concreta de impacto social.

“Gracias, Esteban. Gracias a todos los que nos exigen ser mejores. Seguiremos fortaleciendo nuestros procesos para que todos los usuarios tengan una experiencia justa, segura y sin obstáculos”, concluyó el comunicado.