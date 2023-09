Lewandowski: "Los que se presentan como la solución en Santa Fe son parte del problema"

El candidato a gobernador de Juntos Avancemos, Marcelo Lewandowski, entra en la recta final de la campaña con la difícil tarea de revertir un mal resultado electoral para el peronismo y con la misión de hacer equilibrio entre la defensa del oficialismo gobernante pero mostrando un perfil diferenciado. “Sostener lo que está bien y mejorar aquello que no anda”, es el lema que baja el ex comentarista de fútbol.

_Lo dijimos la noche en que terminaron las Paso. Empezaba otra instancia, otro partido. Está mucho más despejado el panorama. Somos cuatro alternativas, pero sin desmerecer a los otros candidatos, es casi un mano a mano con quien fuera el ministro de Seguridad de la provincia. A partir de ahí nosotros mostramos todo lo que queremos hacer, toda nuestra propuesta, nuestro programa. Caminando la provincia estamos teniendo mucha aceptación y tenemos mucha fe que las alternativas para ganar las elecciones el 10 de septiembre no son una utopía. Sabemos del contexto nacional y provincial, del momento difícil que vive el país, pero tenemos las mejores alternativas para hacer lo que siempre dijimos: sostener lo que está bien y mejorar aquello que no anda.

_¿Por qué el santafesino debe volver a votar al peronismo para que siga gobernando cuatro años más la provincia?

_Porque nosotros decimos que no solamente vamos a representar al peronismo. Hay también un sector importante de la sociedad que está buscando no solamente el anclaje del partido, sino que mira a las personas, las propuestas, y nosotros entendemos que lo representamos. Las alternativas que se presentan para mejorar este presente son parte de un pasado que ya nos trajo hasta acá. También vemos necesidad de cambio en muchos temas, pero el cambio no es volver al pasado, sobre todo en seguridad, que tanto nos lastima a los rosarinos y a buena parte de los santafesinos. Los que se presentan como la solución son parte del problema.

_¿El tema de la seguridad es el talón de Aquiles del oficialismo?

_Lo que hay que entender es que esto que está pasando no empezó hace tres años y medio. Esto viene desde hace 15 años y la solución a los problemas lo tenemos que encontrar entre toda la clase política, la Justicia, los distintos actores. Ahora, no me quieran vender que el ministro que dejó 1.400 muertos en la provincia, que tiene en su haber situaciones complicadas, como ya su propia contrincante (Carolina Losada) señaló, en donde aparecieron escuchas con un comisario que era su mano derecha terminó preso. Con instancias muy complicadas como esas escuchas donde hay un comisario que le arreglan un concurso. O llamar al jefe de los fiscales para manejar y muñequear un juicio. Esas son cosas muy graves que ocurrieron en la provincia. No hay que olvidarse. No veamos la foto, sino la película de dónde venimos. Y gran parte de los responsables de este presente que tenemos fueron los responsables de esos 12 años de terror que empezaron en la provincia. Estamos mal, queremos cambiar y corregir muchas cosas, sobre todo en materia de seguridad, pero no me quieran decir que el que fue ministro durante cuatro años va a traer la solución.

_¿Siente el acompañamiento de todo el peronismo, de las líneas internas que lo enfrentaron y perdieron en las Paso?

_Sí, y no solo las referencias de esos tres candidatos. Hoy hay una mesa territorial, armada tanto en Rosario como en Santa Fe, que está trabajando en los barrios. Hay un trabajo mancomunado para llevar adelante las dos campañas, tanto la nacional como la provincial. En ese sentido hay una militancia que se pone a disposición.

_A usted le toca hacer campaña por el oficialismo gobernante. ¿Qué aspecto de la gestión Perotti destaca y cuáles no?

_En producción y obra pública han sido una de las mejores alternativas que se han mostrado. Santa Fe, después de la pandemia, es una de las provincias que más rápido recuperó empleo. Veníamos de cuatro años complicados para las pymes durante el gobierno de Macri. A partir del 2019, producto del trabajo entre provincia y Nación, se pudo generar empleo y la producción creció. Hay obra pública de magnitud, como los acueductos y gasoductos. Quedan pendiente muchas cosas, como la autopista de la ruta 11 o los accesos a puertos. Y el talón de Aquiles es la seguridad, como lo mencionaba antes. Ahí no es que empeoró, sino que no se pudo mejorar lo que teníamos, que era muy malo. Y algo muy importante: no aparecieron hasta aquí comisarios vinculados con el delito o algún miembro de la fuerza vinculado con el delito que esté ligado al poder político y eso no es dato menor.

_En caso de que sea el próximo gobernador, ¿en qué temas se va a enfocar?

_Principalmente en la vivienda, además de la seguridad por supuesto. Vamos a tener un programa intensivo de construcción de viviendas para toda la provincia, en donde vamos a tener un fondeo específico. Decimos que queremos ser el gobierno que desde el 82 para acá más vivienda construya. Una vivienda que pueda ser adjudicada y que aquel que la tenga pague una cuota similar al de un alquiler. Después hay otra propuesta vinculada a exenciones impositivas para incentivar la construcción de viviendas con la condición de que se pongan en alquiler los primeros cinco años.

_¿Ese plan es con fondos de la provincia o con créditos de bancos?

_Vamos a arrancar con fondos de la provincia y que tienen que ver con los bonos que hemos recibido en concepto de pago de la deuda histórica a Santa Fe por parte de la Nación. Esto nos va a permitir una primera masa de dinero para poner en ejecución las viviendas. Además vamos a involucrar a cooperativas, mutuales, sindicatos, empresarios. Lo hemos presentado ante la cámara de la construcción y les pareció una muy buena alternativa. Esto va a generar mucha mano de obra, sobre todo en los pueblos. Las empresas que aporten las aberturas, el amoblamiento deben ser todas empresas de la provincia. Entonces así generamos un circuito económico muy importante. La vivienda, el agua potable, las cloacas, son servicios básicos que no pueden seguir esperando y desde el Estado vamos a poner en valor una necesidad muy grande que tiene la gente.

_En estas elecciones se confluyeron la campaña provincial y la nacional. ¿Ese escenario lo perjudicó?

_No, es muy difícil establecer si perjudicó o no. Está todo muy mezclado y hay mucha confusión en la gente. Y los votos también son muy cruzados. En donde ganamos nosotros en las Paso, en las nacionales ganó Milei. Es difícil encontrar un parámetro que te pueda decir si convino o no convino, si perjudicó o no. Está el río muy revuelto.

_¿Está de acuerdo con Perotti de no pagar el bono de 60 mil pesos?

_Yo siempre estoy al lado del trabajador, que hoy está sufriendo las consecuencias de la inflación y que no llega a fin de mes. Si hay una mejora que pueda acompañar hay que darla. Así como lo pagan las empresas también la debe pagar el Estado.

_¿Cómo tomó las declaraciones del gobernador respecto de que votaría a Milei en un balotaje?

_En mi cabeza no pongo la posibilidad de perder, porque sería la profecía autocumplida. Yo siempre pienso que voy a ganar el 10 de septiembre y que Unión por la Patria va a ganar el 22 de octubre.