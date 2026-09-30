Rosario, de la vidriera deportiva al laboratorio de política criminal
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Luego del cierre de los Juegos Suramericanos, la ciudad es epicentro de la agenda de seguridad. Charla sobre delito organizado y lavado con funcionarios federales, cumbre de fiscales y nuevo nombramiento en la regional de la UIF

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

30 de septiembre 2026 · 06:05hs

Tras el despliegue organizativo de los exitosos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Rosario cambia de escenario pero no de centralidad. La ciudad pasa del mapa deportivo a la agenda política institucional y de seguridad, en un momento en el que las estadísticas muestran una tregua en los homicidios, aunque el diagnóstico dominante exige no bajar la guardia.

Por un lado, Federico Aranda (exfiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, MPA) acaba de ser oficializado como nuevo responsable de la Regional Central de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La Segunda Seguros y Fundación ORP buscan potenciar la prevención más allá de la reparación de siniestros.

Rosario es sede de un encuentro mundial que busca anticiparse a los riesgos del trabajo

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La llegada de Aranda a ese cargo obedece a la necesidad de asegurar una respuesta administrativa inmediata a fin de mejorar el funcionamiento del organismo y su efectividad en el cumplimiento de su misión y funciones legales.

En sintonía

El movimiento sintoniza con el Palacio de los Leones, que cuenta con la primera agencia antilavado de activos a nivel municipal del país, creada por ordenanza en 2022 bajo el nombre de Sistema de Control Económico Financiero.

La misión de la agencia es investigar e identificar fondos de origen ilícito —vinculados frecuentemente al narcotráfico y delitos económicos— en inversiones y trámites comerciales locales.

>>Leer más: "No vamos a tolerar corrupción": el mensaje de Vranicich tras la prisión del exfiscal Mariano Ríos Artacho

También supervisa trámites ante el Estado local como habilitaciones de comercios (especialmente en rubros gastronómicos, venta de bienes de lujo y automotores), permisos y licencias.

Asimismo, recaba información y emite alertas sobre operaciones sospechosas para alertar de forma temprana a la Justicia antes de que se consume un delito mayor, complementando el trabajo federal de la UIF.

En tanto, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin participarán de la apertura de una jornada de paneles sobre crimen organizado y flujos financieros. Será este miércoles, a las 9, en el Complejo Cultural El Túnel del Parque España. Entre otros, también asistirá el presidente de la UIF, Matías Álvarez.

Cita en La Fluvial

Paralelamente, entre el jueves y el viernes Rosario será epicentro de las 38ª Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos y Fiscales. La lupa se posará sobre las nuevas modalidades del crimen y las herramientas de investigación y persecución penal.

La convocatoria, a desarrollarse en el complejo La Fluvial, fue organizada por la jefa del MPA, María Cecilia Vranicich, actual vicepresidenta del Consejo Federal de Política Criminal. Se trata de una apuesta fuerte: es la primera jornada de este tipo promovida por el organismo tras su independencia a través de la reforma constitucional de 2025.

Entre los disertantes se destaca David Kennedy, criminólogo estadounidense reconocido a nivel global por diseñar estrategias de intervención comunitaria y policial para desarticular economías de drogas y frenar el accionar de bandas.

>>Leer más: Florentino Malaponte asumió como juez federal de Rosario

De hecho, Kennedy (director de la Red Nacional para Comunidades Seguras) mantendrá en las próximas horas un encuentro con autoridades provinciales y municipales, tras lo cual recorrerá el barrio Stella Maris, que meses atrás fue objeto de una intervención que, según datos oficiales, logró reducir un 78 por ciento la violencia altamente lesiva.

Al acto de apertura de las jornadas asistirán, además de Pullaro y Javkin, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, entre otros.

En ese marco, Rosario y la experiencia santafesina tendrán su lugar en el panel sobre narcocriminalidad, desfederalización y microtráfico.

Rosario, bajo la lupa

La confluencia de todos estos elementos ubica a la ciudad como el laboratorio de política criminal más observado de la región, donde la efectividad del Estado se mide tanto en el control territorial como en la capacidad de avanzar sobre las finanzas delictivas.

El departamento Rosario registró durante el primer semestre de 2026 el menor número de homicidios de los últimos 25 años.

Entre enero y junio se contabilizaron 45 asesinatos, lo que representa una reducción del 70 por ciento respecto del mismo período de 2023, cuando se habían registrado 150 casos.

Rosario vidriera Juegos Suramericanos seguridad fiscales
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