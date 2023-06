Las últimas horas de la guerra de Malvinas: qué se dijeron Galtieri y Menéndez

A la misma hora, el presidente Galtieri hablaba con el general Menéndez, gobernador militar en Malvinas. “Hay que sacar a los soldados de los pozos. Hay que contraatacar”, le ordenó Galtieri. La respuesta de Menéndez dejaba notar escaso respeto por su superior. “Vea, yo creo que usted no me entiende. Yo ya le expliqué la situación al general Iglesias, señor. Ya no tenemos apoyos propios. Ni apoyo aéreo y naval. Ya todo el esfuerzo que se podía hacer se hizo”.