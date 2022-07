La vocera Gabriela Cerrutti otra vez fue desmentida por el propio gobierno

“No me consta que haya existido reunión. Pueden reunirse las veces que quieran, tener conversaciones confidenciales. Si hay algo que informar me lo harán saber”, dijo la ex diputada en la mañana de este jueves, en la habitual conferencia de prensa que brinda en Casa Rosada, y dejando en evidencia su desconocimiento sobre la actividad del presidente Fernández.