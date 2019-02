Aun aquellos partidos y/o dirigentes que otrora renegaran de la recurrencia a figuras mediáticas para ungir al tope de sus listas buscando el atajo del conocimiento público que suele acompañar a las mismas como hándicap para sumar votos, no se han podido abstraer del recurso que al parecer ya no mengua tanto la capacitación o el mérito que antes elogiaban por encima de la imagen o la mera identificación popular.

Quizás después de su paso por el Senado provincial y el Concejo capitalino, donde hoy mora su destino laboral, ya no pueda señalar del todo a quien fuera durante décadas una de las caras de las noticias de canal 13 de Santa Fe, el periodista Emilio Jatón a quien Antonio Bonfatti lleva como ariete de candidato a intendente en su puja con Corral. Que el socialismo decidiera además reforzar ese perfil público poniendo al tope de su lista de candidatos a concejales en la capital provincial a la bella blonda de las noticias del canal público provincial, Luciana Trincheri, sonaba del todo lógico. Eso no pasó y en esa nómina irá Julio Garibaldi pero sí pasó en Rosario con la no menos atractiva Susana Rueda, que saltará de la pantalla de televisión a un escaño en el Palacio Vasallo. Si bien Jatón será el único candidato a intendente y carta fuerte del socialismo en Santa Fe, no hubo acuerdo con los radicales frentistas quienes presentaron un lista alternativa para el Concejo local con Lucas Simoniello al tope.

El caso de Jatón lejos está de ser el único. A Corral lo acompaña como aspirante a vicegobernadora, Anita Martínez, quien también mudó desde la tele al ruedo político. En la ciudad de Santa Fe hay una larga historia sobre el particular: el periodista Enrique Muttis llegó a ser intendente por el PDP y aunque tenía militancia en ese partido no poco de su triunfo se atribuye a la pantalla televisiva. Otro tanto aconteció con ediles como el también demoprogresista Eduardo González Riaño o la socialista Marta Fassino. Por citar, sólo algunos ejemplos.

Y Bielsa apeló a otro nombre y cara conocida en las pantallas. La del periodista Marcelo Lewandowski quien figura como aspirante a senador por el departamento Rosario en listas que presentó en la noche del viernes la ex vicegobernadora. Perotti y Bielsa impulsan a sus propios candidatos, el kirchnerismo de Unidad Ciudadana, que disputará la intendencia santafesina con Alejandro Rossi —hermano del ex ministro de Defensa de Cristina Kirchner, actual diputado nacional y precandidato a presidencia del país, Agustín Rossi, postulando a la senaduría de La Capital, al primo hermano del ex subsecretario de Información Pública de Miguel Lifschitz y también periodista Claudio Turco Cherep.

El candidato a intendente de Corral, Albord Nicky Cantard, lleva como primera concejala a la titular de la fundación Conín en Santa Fe, Inés Larriera, cuyo apellido remite de inmediato al dato de que su padre fuera durante décadas figuras central de la radio y la televisión locales. Tanta influencia vienen ganando la cuestión mediática que el dato más comentado de las legislativas de 2017 fue el batacazo de Cantard. El ex rector de UNR era una figura poco conocida y de todo ignota en el resto del país y humilló a peronistas y socialistas con un arrollador triunfo hace dos años que lo depositó en la banca de diputado nacional que hoy ocupa con mandato hasta 2021.

El piloto, pionero

Carlos Reutemann, hoy senador nacional del oficialismo y dos veces gobernador peronista de la provincia, es la más clara demostración de cuanto allana una popularidad previa el camino del triunfo en las urnas. Por tal razón sonó del todo verosímil que durante toda la jornada del viernes cuando arreciaban las negociaciones para el cierre de listas en todos partidos se hablara de la posibilidad de que la otrora estrella sabalera y ex técnico del Club Colón, Esteban Bichi Fuertes, terminara apareciendo como candidato a senador de La Capital en la lista de Cambiemos. En cambio, lo de Fuertes no cuajó y la aspirante será Adriana Molina.

Una muestra de la interna socialista que permitirá atisbar las Paso estará dada por la competencia para alzarse con la senaduría de La Capital en el seno del FPCyS. Por ese escaño se anotaron el ex ministro de Salud y actual senador, Miguel González; un lifschizta pertinaz que encabezó las ofensivas por la reelección _hoy frustradas_ del actual mandatario, y el radical frentista, Jorge Henn, ex vicegobernador de Antonio Bonfatti, actual diputado provincial y simpatizante cabal con este sector del socialismo.