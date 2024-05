"La provincia y los municipios estamos muy solos en la pelea de dar un plato de comida"

Los referentes de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe señalaron que no tienen acompañamiento de parte del gobierno nacional para brindar políticas de apoyo alimentario en medio de la fuerte demanda de alimentos en los comedores comunitarios y destacaron que "es muy difícil" trabajar articuladamente con el Ministerio de Capital Humano .

>> Leer más: Echaron a un funcionario de Capital Humano por el escándalo de los alimentos sin repartir

Ramón Soques, secretario de políticas de inclusión y abordaje sociales de la provincia de Santa Fe, sostuvo en diálogo con “El Primero de la Mañana” al aire en LT8, que la ministra Victoria Tejeda, a cargo de la cartera de Igualdad y Desarrollo Humano "nunca pudo tener un diálogo con la ministra Pettovello", pero justamente "la persona, el interlocutor con el que pudo tener una reunión e intentar algunas políticas de acción para llevar en conjunto, era este funcionario que hoy está desplazado (Pablo de la Torre)". Amplió: "Entiendo que la Municipalidad también ha tenido algún vínculo con este funcionario, que no pasó más allá de algunas reuniones".

Soques afirmó que "por la lógica de funcionamiento de este gobierno nacional, se hace muy difícil construir una relación institucional porque permanentemente los funcionarios están siendo removidos o porque no tienen el respaldo para poder tomar decisiones".

El abogado y militante radical sostuvo que las organizaciones sociales que militan y trabajan en el territorio narran que los alimentos con los que los comedores sostenían su actividad llenaban el grueso de las ollas con los cargamentos que llegaban desde Nación, pero con la llegada de la gestión de La Libertad Avanza la situación cambió: “Por más que hemos aumentado las partidas hasta un 100% en muchos casos, se hace muy difícil reemplazar ese complemento que venía de Nación”, subrayó.

El secretario provincial destacó el argumento brindado por la cartera de Capital Humano, sobre la necesidad de tener "alguna reserva que tenga que ver con la posibilidad de resolver en situaciones de urgencia y emergencia generadas por emergencias climáticas". Planteó: "De hecho, nosotros esa reserva la tenemos en Rosario y sobre todo en Santa Fe".

No obstante, la necesidad cada vez más profunda y la creciente demanda de comida en los barrios carenciados de la ciudad hace que el stock de comida que se destina a los comedores y merenderos esté "permanentemente en crisis, porque la necesidad es mucha".

"La verdad que si esa cantidad de alimentos estaban y nunca repartieron nada en seis meses, por supuesto nos genera una incertidumbre. La provincia y los municipios nos sentimos muy solos en esta pelea por tratar de que todas las familias puedan tener un alimento en su casa”, sostuvo.

>> Leer más: "La gente va a estar por morir de hambre y va a decidir para no morirse", dijo Milei en EEUU

"Vemos permanentemente cómo se ha incrementado la gente en situación de calle, cartoneros que no tenían esa realidad y que debieron salir a realizar esa tarea por el contexto", lamentó Soques y añadió: “Es muy importante que la Nación también haga su aporte porque en definitiva mucho lo que está pasando, son efectos colaterales de algunas medidas que se están tomando de gobierno”.

El secretario de Desarrollo Social sostuvo que desde el gobierno provincial se hace "un esfuerzo extraordinario" para poder sostener la situación alimentaria de los sectores más despojados. Si bien se mostró a favor de la transparencia en los procesos de registración de los comedores y de las organizaciones sociales que los administran, descartó que hayan estigmatizado a las organizaciones sociales: “Hay que entender el proceso histórico por el cual muchas de ellas nacieron, muchas son consecuencia de lo que nos pasó el 2001 y muchas organizaciones han estado en el lugar y en el territorio donde no ha llegado el Estado. Me parece que generalizar y estigmatizarlas no contribuye ni siquiera en el ambiente social"