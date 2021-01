La propuesta de un frente amplio no peronista sigue agitando las aguas en Santa Fe

En esa línea, el dirigente recordó: “El FPCyS no es sólo un frente electoral sino un frente de gobierno conformado por partidos políticos y movimientos sociales que compartimos ideas, valores y un programa de gestión. Con administraciones transformadoras que promueven la solidaridad, la participación y la transparencia”.

A modo de ejemplo, Estévez aludió al peronismo provincial. “El actual gobierno santafesino es la muestra de una propuesta conformada únicamente para una coyuntura electoral y hoy lleva meses sin un ministro de Gobierno”, advirtió.

“El Frente Progresista debe sumar con una mirada de futuro común. Cambiar la realidad es algo mucho más complejo que ganar una elección”, concluyó el legislador.

Acerca del planteo radical formalizado una semana atrás, en el entorno del ex gobernador y actual presidente de la Cámara baja provincial, Miguel Lifschitz, ya habían deslizado a La Capital: “No tenemos ningún problema en aglutinar fuerzas para revitalizar el FPCyS, pero no nos sumaremos a un rejunte político”.

Más allá de admitir la posibilidad de que radicales enrolados en Juntos por el Cambio puedan retornar al Frente Progresista, no dudaron en desechar una eventual inserción del socialismo en las filas macristas. “Es un claro límite”, subrayaron.

La otra vereda

Si bien en el PRO de Santa Fe no ocultaron su entusiasmo con un gran frente opositor que imante al no peronismo en 2021, el sector que integran los concejales rosarinos Roy López Molina y Agapito Blanco no dudó en plantarse.

“El avance endémico del populismo debe ser resistido con armados políticos que sumen identidades republicanas afines. Tenemos que ser coherentes y creíbles. No podemos juntarnos con quienes hasta hace un rato sindicábamos como los responsables de los males de la provincia”, afirmó Blanco.

Al respecto, López Molina instó a “no perder el horizonte”. Y fundamentó: “Somos muchos los dirigentes que, desde los distintos espacios políticos que conformamos Juntos por el Cambio, vamos a fortalecer, con identidad, valores y coherencia, una opción democrática y libre en tiempos de autoritarismo e ineficiencia”.

Los radicales santafesinos apuestan a un frente amplio como alternativa a los gobiernos provincial y nacional, lo que implicaría actuar juntos en las próximas elecciones (mitad de mandato) y tender puentes con los partidos que conforman el FPCyS y el macrismo.