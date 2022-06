La mujer de Kulfas hizo su descargo tras la decisión de Fernández

La mujer de Matías Kulfas salió a respaldarlo con un llamativo mensaje luego de que el presidente Alberto Fernández lo echara del gobierno por haber difundido un supuesto mensaje off the record contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Yanima Del Real le brindó su apoyo al ahora ex ministro de Desarrollo Productivo con un enigmático posteo en su perfil de la red social Twitter.