La Juventud Radical le respondió con dureza al presidente Milei

"No ponemos palos en la rueda, pero no vamos a dejar que nos lleven a patadas en el culo", advirtió Adriano Morone, titular de la JR nacional

Al hacer uso de la palabra Adriano Morone , el presidente de la JR nacional, expresó: "El kirchnerismo dejó un país destrozado con más desigualdad, marginalidad y un aparato productivo totalmente roto, pero eso no puede ser excusa para llevarse puesta la institucionalidad reemplazando un populismo por otro que, sobre el argumento de una supuesta defensa de la libertad, pretenda instalar un discurso único, saltear el Congreso, concentrar el poder público mediante la delegación de facultades y amenazarnos con una democracia plebiscitaria”.

Al hacer referencia al rol del radicalismo en esta etapa, Morone refirió: “No queremos que al gobierno ni al país le vaya mal, pero no aceptamos esa apretada de decirnos 'me aprueban todo o están con el kirchnerismo, o son coimeros'" .

"Si el presidente (Javier Milei) sabe de legisladores que pidan coimas, que los denuncie. El radicalismo no pone palos en la rueda, pero no vamos a dejar que nos lleven a patadas en el culo. En el paquete de reformas del Ejecutivo hay cosas que están bien y son urgentes, cosas que no son indispensable ni urgentes y cosas que son un desastre. Las queremos debatir”, insistió.