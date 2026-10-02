La Capital | Política | Romina Diez

Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei

"Estabilidad cambiaria, créditos hipotecarios, menos pobreza, menos inflación y récord en exportación", destacó la diputada nacional por Santa Fe

2 de octubre 2026 · 11:52hs
Google Seguir a La Capital en Google
La diputada nacional Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei.

La diputada nacional Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei.

La diputada nacional por Santa Fe Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei. "Estabilidad cambiaria, créditos hipotecarios, menos pobreza, menos inflación y récord en exportación", destacó la legisladora.

La dirigente de La Libertad Avanza destacó lo logrado por el presidente en tan solo tres años de gestión y recordó que hace un tiempo muchos decían que Argentina no tenía arreglo. En ese marco, comparó el pasado con la actualidad y resaltó con datos los logros del presidente. “Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, “Coldplay”, lujo… y seguíamos contando”, recordó.

“El crédito hipotecario para acceder a la casa propia inexistente, acceder a un 0 km era una odisea, conseguir neumáticos era una epopeya y muchos terminaban cruzando la frontera para comprarlos. Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, “Coldplay”, lujo… y seguíamos contando”, recordó Diez.

También hizo mención a que faltaban repuestos y había máquinas y vehículos parados esperando una pieza que no entraba. “En los supermercados faltaban aceite, harina, azúcar, arroz, yerba y fideos. Algunos productos llegaban a cuentagotas y mientras tanto, los precios cambiaban semana a semana”, sumó a su comparación. “Todo esto pasaba en Argentina hace apenas 3 años, no debemos olvidar”, cerró.

En números

Romina Diez hizo su publicación en redes tras los datos que el presidente Javier Milei presentó en París, donde trazó las siguientes líneas comparativas:

-Inflación: del 211% a alrededor del 30%.

-Riesgo País: de 3.000 a alrededor de 600 puntos.

-Deuda neta: del 100% al 40% del PBI.

-Fin del cepo cambiario.

-Crecimiento de cerca del 13% y 520.000 nuevos puestos de trabajo.

-12 millones de argentinos fuera de la pobreza.

-Récord de exportaciones y superávit comercial.

Noticias relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. 

Gesto a Milei: el vicepresidente de Estados Unidos organiza un viaje a la Argentina

El presidente Javier Milei y su par de Francia, Emmanuel Macron, conversaron en París sobre inteligencia artificial e inversiones. 

Milei se reunió con Macron: inversiones y preguntas sobre el ajuste

El presidente Javier Milei buscó acercar posiciones con los gobernadores en París, en el marco de Argentina Week. 

Milei buscó en París el respaldo de los gobernadores, con la mirada en 2027

Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti (presidente) y Ricardo Lorenzetti, los tres integrantes de la Corte Suprema de la Nación.

La Corte defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los "discursos de odio"

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Lo último

Mirtha Legrand continúa su recuperación: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand continúa su recuperación: qué dice el nuevo parte médico

Newells vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei

Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

La historiadora y docente universitaria es una de las principales invitadas al evento programado desde el 8 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura
Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newells y Lanús
Ovación

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión
El Mundo

El piloto de FlyDubai contó cómo fue el ataque de su copiloto en la cabina del avión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ovación
Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newells y Lanús
Ovación

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newells y Lanús

Confirmaron cómo será el operativo policial para el partido de Newell's y Lanús

¿Por qué sancionaron a Colapinto con 15 puestos en Malasia?

¿Por qué sancionaron a Colapinto con 15 puestos en Malasia?

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la final

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la final

Policiales
Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

La Ciudad
Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor
Agro

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro
La Ciudad

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná
La Ciudad

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres
Ovación

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido
Ovación

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

Una persona asesinada declaró con un video de IA y la Justicia anuló la condena
Información General

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y la Justicia anuló la condena

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada
Información General

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad
La Ciudad

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad

Llega a Rosario Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef
La Ciudad

Llega a Rosario "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Maxi Rodríguez pidió respeto tras los disturbios en Newells
Ovación

Maxi Rodríguez pidió "respeto" tras los disturbios en Newell's

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre
Economía

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste
La Ciudad

Murió un hombre de 64 años en el incendio de una oficina en la zona oeste

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027
Política

Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio
Policiales

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio