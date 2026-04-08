La escribana declaró que Adorni le compró el departamento a las jubiladas en 12 cuotas sin intereses

Adriana Nechevenko de Schuster se presentó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita para explicar cómo validó las propiedades del jefe de Gabinete

Adriana Nechevenko de Schuster , la escribana que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Manuel Adorni en Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, se presentó este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita y explicó que el departamento del barrio porteño, donde vive el funcionario, fue adquirido mediante una hipoteca, en la que dos jubiladas se lo cedieron en doce cuotas sin intereses .

Tras la declaración de Nechevenko, el fiscal dispuso un procedimiento en la inmobiliaria Rucci para secuestrar la documentación de las operaciones en las que intervino .

De la declaración de la escribana se desprende cómo fue la sucesión de operaciones inmobiliarias realizadas por Adorni, en las que intervino la profesional.

Las dos personas le cedieron el departamento a cero interés, a pagar los 200 mil dólares a noviembre de 2026 , indicó la mujer durante su paso por los tribunales de Comodoro Py.

Todo indica que Adorni primero hipotecó su departamento de la calle Asamblea y que con ese dinero compró la propiedad en el country en Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, sumando una parte en efectivo. Y luego escrituró su departamento de Caballito, por 200 mil dólares sin intereses.

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La declaración de la escribana, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas.

Finalizado el trámite, Nechevenko aclaró a la prensa que la esperó en Comodoro Py que “no hubo ningún préstamo de dinero” a Adorni y dijo que, en realidad, lo que existieron fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”.

Respecto del origen de los fondos, se desligó del tema: “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”. También resaltó que “hace muchos años” tiene un vínculo profesional y laboral tanto con el funcionario como con su esposa, Bettina Angeletti.

En esa línea, trascendió que Nechevenko presentó toda la documentación requerida por el fiscal. Paralelamente, se investiga su pasado profesional debido a reportes que la vinculan con servicios prestados anteriormente a organizaciones de narcotráfico.

Más citaciones

La declaración se suma a otras medidas en la causa, como la reciente citación a las cuatro jubiladas que figuran como prestamistas del funcionario.

Las cuatro mujeres que le facilitaron hipotecas no bancarias al jefe de Gabinete, que le permitieron comprar dos propiedades, fueron citadas a declarar por el fiscal.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró, donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño). Las dos primeras fueron citadas para este jueves y las otras dos mujeres, el lunes próximo.