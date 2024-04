La desafiante reacción de Javier Milei a la marcha universitaria: "Lágrimas de zurdos"

Alberto Fernández a Javier Milei: "Mi perro no me aconseja y está vivo"

Con un objetivo unificado a lo largo y ancho del país, más allá de la heterogeneidad de participantes y sectores que se sumaron a la manifestación, se trató de un esfuerzo multitudinario en busca de aplicarle un freno de mano a la inclusión de la educación pública en el plan "motosierra" del gobierno. Desde el oficialismo intentaron minimizar la manifestación tildándola de "marcha política".

Además de la desafiante reacción del jefe de Estado, también se manifestó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien criticó las palabras de la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida en la marcha universitaria a través de una referencia a la fallecida cofundadora de la asociación, Hebe de Bonafini: replicó el video del discuros de Almeida acompañado de la frase "“Hebe lo que te perdiste…”.

Almeida fue la primera en tomar la palabra al comienzo del acto central en defensa de la educación pública y, en el fragmento citado por la vicepresidenta, expresó que la protesta de este martes fue "política, pero no partidista”. Y exclamó: “Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”. Fue uno de los momentos más observados desde el oficialismo a la movilización.