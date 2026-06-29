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El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

En la celebración de su 130° aniversario la dirigencia del socialismo, el peronismo, el radicalismo y la Coalición Cívica coincidieron en la urgencia de confluir en una propuesta política amplia y federal

29 de junio 2026 · 11:24hs
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El Partido Socialista celebró 130 años y quiere ser alternativa con un amplio arco opositor

El Partido Socialista celebró 130 años y quiere ser alternativa con un amplio arco opositor

El Partido Socialista conmemoró sus 130 años de historia con la realización de la jornada de debate “Ideas para una Argentina con futuro: Diálogo y compromiso público”. El acto se transformó en un potente foco de articulación política donde referentes de diversos sectores de la oposición coincidieron en que el escenario hacia 2027 requiere de forma indispensable la construcción de una alternativa sólida y abarcativa frente al actual gobierno nacional.

En el desarrollo del panel político de la jornada quedó de manifiesto la voluntad de confluencia entre diferentes identidades partidarias para los próximos desafíos electorales. Hubo representantes del peronismo, radicalismo y Coalición Cívica.

Uno de los planteos más categóricos fue el de Carlos Bianco, del peronismo. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires que gobierna Axel Kicillof, quien admitió que "desde el peronismo solo no va a alcanzar", asegurando que la construcción de una alternativa política amplia ”es un hecho que inevitablemente va a suceder” para frenar el rumbo actual del país.

Partido Socialista

El encuentro sirvió como escenario para la renovación de sus autoridades nacionales, ratificando a Mónica Fein en la presidencia y con la asunción de Alfredo Lazzeretti en la secretaría general. Fein confirmó la vocación de poder del socialismo en la construcción de lo que viene. La presidenta del PS afirmó que ”la organización nació para discutir la cuestión social desde el poder y que, debido a que la justicia social y la democracia están indisolublemente unidas, el partido no asiste solo a celebrar su historia, sino a asumir un compromiso de presente y futuro para liderar la alternativa que el país reclama”.

Por su parte, el diputado nacional por el PS, Esteban Paulón, alertó sobre los riesgos de la dispersión de las fuerzas opositoras y reclamó mayor coherencia y firmeza en la labor parlamentaria actual: "Tenemos claro que si no logramos construir el futuro desde una herramienta política con espesor y volumen va a ser muy difícil, y más si vamos dispersos los distintos sectores. Muchos diputados se indignan en los medios de comunicación, pero no dejaron de votarle nada a Milei".

El Partido Socialista celebró 130 años

El Partido Socialista celebró 130 años

De este espacio de discusión estratégica también formaron parte la dirigente radical y ex diputada nacional Danya Tavela y el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro: ”Necesitamos un consenso más amplio de lo habitual porque ”va a ser muy difícil reconstruir lo que ellos mismos dijeron que venían a destruir”, expresaron respectivamente.

Aniversario

El aniversario socialista evidenció su capacidad de reunir en un mismo espacio a una nutrida comitiva de dirigentes de todo el país. como los legisladores provinciales Clara García, Joaquín Blanco, Leo Calaianov , Fabián Cejas, Varinia Drizun y el exgobernador Antonio Bonfatti, por Santa Fe Santa Fe, acompañados por Juan Carlos Zabalza, Alicia Ciciliani, María Elena Barbagelata, Ricardo Cucovillo, Roy Cortina (Diputados Nacionales MC); los legisladores provinciales Matías Chamorro(Córdoba) y Juan Rossi ( Entre Ríos), Ramiro Tizón (Jujuy); Eduardo Siri (Chaco); representante de las provincias de Mendoza, Corrientes, Tucuman, San Juan, Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén Catamarca, Buenos Aires, y CABA, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; la Rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNAMP) Mónica Biasone y concejales de distintos municipios.

El evento también contó con salutaciones especiales del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora, dirigentes de los Partido Socialistas de la Brasil, Chile, Uruguay, Partido Socialista Obrero Español y la presencia del diputado nacional Diego Giuliano, presidente del Frente Renovador; Margarita Stolbizer, presidenta del Partido GEN; el secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, los legisladores porteños Leandro Santoro y Alejandro Grillo de Fuerza Buenos Aires; además de los dirigentes Humberto Tumini, presidente del Movimiento Libres del Sur, y el dirigente social Juan Carlos Alderete. Por su parte, el entramado social, sindical y académico estuvo representado por delegados gremiales de la CGT y la CTA, la empresaria y ex presidenta de la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro; el ensayista Alejandro Katz, Sebastian Sperling de la Fundacion Friedrich-Ebert-Stiftung, Agustin Campero de la Fundación Alem.

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