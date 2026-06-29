El emotivo posteo de Giuliano Simeone tras su debut con la selección argentina en el Mundial 2026

El delantero recordó la premonición que le escribió a su familia desde una cama de hospital en 2023, tras sufrir una fractura de peroné y luxación de tobillo

Giuliano Simeone vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar como titular con la selección argentina en el Mundial 2026, durante la victoria por 3-1 frente a Jordania. Después del partido, el delantero del Atlético de Madrid compartió una historia que conmovió a los hinchas: reveló la promesa que hizo cuando atravesaba una de las lesiones más duras de su carrera y que terminó cumpliendo tres años más tarde.

A través de un emotivo video publicado en Instagram, el atacante mostró el camino que recorrió desde la grave fractura que sufrió en 2023 hasta su estreno en una Copa del Mundo.

El 6 de agosto de 2023 marcó un antes y un después en la carrera del hijo de Diego Simeone. Durante un amistoso de pretemporada entre Deportivo Alavés y Burgos CF, el delantero recibió una fuerte entrada cuando faltaban pocos minutos para el final del encuentro.

La lesión fue de extrema gravedad: sufrió una fractura de peroné y una luxación de tobillo izquierdo . La ambulancia ingresó al campo de juego para retirarlo y trasladarlo al hospital, donde fue operado de urgencia. Esta intervención le demandó más de cuatro meses de recuperación.

Sin embargo, mientras comenzaba la rehabilitación, Simeone dejó un mensaje en un grupo familiar de WhatsApp que terminó convirtiéndose en una premonición: "Solo les voy a decir una cosa: el próximo Mundial voy a jugarlo".

En otro mensaje, enviado al grupo "Giuliano Work Team", redobló la apuesta: "Les digo que me acompañen hasta la muerte, que vamos a ir al Mundial. Se los firmo ya".

Sus familiares respondieron con palabras de aliento y respaldaron la convicción del delantero en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

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El video que emocionó a los hinchas de la selección argentina

La publicación de Instagram lleva una frase que resume aquel proceso: "Elegí creer. 06/08/2023".

El video reconstruye el recorrido completo del futbolista: las imágenes de la lesión, la operación, las sesiones de recuperación, los entrenamientos, el regreso con Alavés, su consolidación en Atlético de Madrid y su llegada a la selección argentina.

También aparecen goles importantes de su carrera, incluido el tanto frente a Brasil por las Eliminatorias, hasta desembocar en su debut como titular en el Mundial 2026.

Después del triunfo sobre Jordania, Simeone habló con la prensa y recordó el objetivo que se planteó: "Debutar en un Mundial es algo increíble. Lo soñé desde muy chiquitito".

Luego volvió sobre aquel mensaje que escribió tras su dura lesión: "Ese 6 de agosto dije que quería jugar el Mundial, que no sabía si iba a llegar, pero que me lo proponía".

El delantero también agradeció a quienes lo acompañaron durante la rehabilitación: "Pasó todo muy rápido. Fue hace tres años y lo pasé mal, pero con mucho esfuerzo y sacrificio me recuperé. Hay que agradecer a todos los equipos en los que estuve porque me ayudaron".