La CGT calificó al paro como "un éxito rotundo" y rechazó el mote de "casta"

Doble jornada de protesta de la CGT

“Cuánto nos vendían los medios de que habia lugares que no iban a parar, y lo más claro estuvo que hoy el principal emprendimiento estratégico de la Argentina en el día de hoy está parado, que es Vaca Muerta”, planteó el sindicalista.

“Entonces, claramente hoy para esta CGT fue un éxito rotundo. Estas 36 horas que se conformaron, vuelvo a repetir, de la movilización de ayer y del paro que se está llevando en estas horas”, destacó Daer en la sede de Azopardo de la confederación obrera, en la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, Daer respondió a las críticas del gobierno, que emitió un duro comunicado sobre la jornada de protesta. “Este es el paro de la casta sindical kirchnerista de los Moyano, que por tercera vez deja sin trabajar a millones de argentinos”, arremetió el Ejecutivo.

Tras ello, Daer pidió “descartar la palabra casta”, al argumentar que la Argentina “no es un país de castas”.

Y luego sumó: “Institucionalmente somos todos iguales ante la ley y eso no lo vamos a resignar bajo ningún punto de vista. Lo que podemos dividirnos es entre la oligarquía y los trabajadores, ahí si nos pueden dividir”.

Acompañado por los otros triunviros, Octavio Argüello, de Camioneros, y Carlos Acuña, de los empleados de estaciones de servicio, Daer sostuvo que “no puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados”, porque tal escenario “no tiene sustentabilidad social”.

Según consideró Daer, la medida de fuerza demostró “una vez más que el movimiento lleva adelante una agenda clara y concreta para que se cambien las políticas de ingresos que está teniendo nuestro país, encargadas por el gobierno”.

“La gravedad del ajuste está recayendo sobre las economías regionales, la obra pública y las provincias, pero por sobre todas las cosas la porción de ajuste más grande tiene que ver con los jubilados”, continuó.

Los ataques a los colectivos

Por otro lado, Daer se despegó de los ataques a colectivos en varios puntos del país. La UTA no se plegó al paro general y garantizó una vía de transporte a aquellas personas que no querían o no podían parar.

“Nada tiene que ver con los trabajadores, con ninguna organización sindical. Los colectivos cortaron pocos boletos, iban bastante vacíos. No tenemos vinculación, ni responsabilidad, ni es un tema que tenga que ver con la acción sindical”, sostuvo el sindicalista.

Aguiar: "Me entusiasma la debilidad del gobierno"

En tanto, Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que le “entusiasma la debilidad del gobierno”, y que “por primera vez, luego de haber librado varias batallas, la guerra la empiezan a perder”.

“Soy estatal y este presidente dice barbaridades, nos declaró la guerra. Dijo que es un infiltrado que a va a destruir el Estado por dentro, y nos empezó a despedir y a quitar absolutamente todos nuestros derechos”, argumentó Aguiar en diálogo con un canal porteño de noticias.