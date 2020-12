La Cámara de Senadores rechazó el pedido de desafuero de Armando Traferri

Para que saliera, el pedido de los fiscales debía contar con dos tercios de los votos de los senadores presentes y solo logró cuatro sufragios positivos, los de Alcides Calvo, Marcos Antonio Castelló, Ricardo Kauffman y Marcelo Lewandowski, de Rosario. Hubo tres abstenciones, la del propio Traferri, la de Rodrigo Borla y la de Lisandro Enrico. Los doce restantes votaron en contra del desafuero

La resolución de los senadores se produjo 24 horas después de que los representantes del Ministerio Público Fiscal se entrevistaran en Santa Fe con los integrantes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político.

traferri.jpg El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri.

En esa oportunidad las pruebas aportadas por Edery y Schiappa Pietra no conformaron a los titulares de ambas comisiones parlamentarias, Joaquín Raúl Gramajo y Lisandro Enrico. Tanto Gramajo como Enrico anticiparon a la prensa que los elementos aportados por los fiscales lejos estaban de ameritar el desafuero del legislador sanlorencino.

La apreciación fue compartida por la mayoría de sus pares que hoy ratificaron el rechazo del desafuero por mayoría en el recinto de sesiones.

No obstante el archivo del expediente con la solicitud del desafuero de Traferri, a juicio de los fiscales, no agota la vía investigativa abierta contra el presidente del fracturado bloque peronista en el Senado. Ayer Edery y Schiappa Pietra aseguraron que existen otras alternativas para proseguir con la causa aunque no revelaron cuáles.