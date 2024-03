La Asamblea Legislativa define sobre el pedido de suspensión del fiscal Edery

Mai había sido convocado por los propios legisladores que integran la comisión y desarrolló una extensa presentación. Lo propio ocurrió con seis testigos solicitados por Edery. La lista incluyó al ex fiscal general Jorge Baclini , quien se explayó de modo virtual.

Poco antes que senadores y diputados definan su situación, el fiscal se mostró firme. “Estoy preparado para defenderme y dar las explicaciones a quien me quiera escuchar. Que la Legislatura me cite y me pregunten todo lo que quieran”, desafió.

Días atrás, su abogado, Gustavo Franceschetti, se había referido también al caso. “Rebatimos una por una las siete imputaciones y llegamos a la conclusión de que hay errores bastante visibles. Algunos que son producto de no haber advertido ciertas pruebas que ya existen”, indicó.

Asimismo, el letrado habló de “una falta de entendimiento profundo de cómo se desarrollaron los hechos”.