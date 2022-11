Juan Grabois fue abucheado en el aeropuerto de Ezeiza y reaccionó contra un grupo de pasajeros

El dirigente político fue repudiado mientras hacía la fila en Migraciones para ingresar al país proveniente de Italia, y debió intervenir un policía para que la cosa no pase a mayores

La reacción de Grabois aumentó la temperatura y se trenzó en una discusión que no pasó a mayores porque en medio del tumulto se presentó un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para pedir calma.

"Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros, que nosotros tenemos coraje", afirmó a los gritos el dirigente del Frente Patria Grande. "Yo nunca le robé absolutamente nada, a nadie, laburé toda mi vida", enfatizó Grabois, para luego cruzarse cara a cara con un pasajero al que le dijo: "Vos sabés mi nombre y yo no sé el tuyo ¿cómo te llamás? No te animás a decir tu nombre. Bajá la manito".

Tras el tenso momento, el dirigente social dialogó con Perfil sobre lo sucedido: "Básicamente me estaba defendiendo de una veintena de personas que comenzaron a difamarme en Migraciones. No voy a aceptar que por odio ideológico se pretenda suprimir y amedrentar a ningún dirigente de ningún partido u organización, y reivindico el derecho a defensa frente a cualquier forma de agresión grupal, física o verbal".

"Además, no acepto la supuesta superioridad moral de ningún agresor y si me dicen vago, pregunto de qué trabajan ellos y les cuento de qué trabajo yo. Si me dicen chorro, niego la acusación y pregunto cómo andan con sus propias obligaciones legales. El fascismo avanza cuando nos dejamos amedrentar por patotas, sean organizadas o espontáneas, que se sienten con derecho a agredir al que piensa distinto", comentó Grabois.