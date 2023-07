José Corral: "Cuestionar a Pullaro es trabajar para Perotti"

“¿Qué propone Caro Losada distinto a lo que proponemos? Por ahí uno supone que o no hay propuestas concretas, o no sabe cómo hacerlas realidad, o a lo mejor va algunos puntos atrás en las encuestas y algún consultor le ha aconsejado que sea agresiva con los otros candidatos . No creo que sea lo que nuestro electorado espera de nosotros”, agregó.

—Maxi (Pullaro) es la persona más preparada y con más conocimiento de la provincia para ser el candidato a gobernador para liderar el cambio, y yo encabezo la lista de diputados provinciales que lleva esta propuesta. Somos la lista más fuerte, más plural. La integran radicales de diferentes sectores, del PRO, de UNO, de Unir, y tenemos una representación geográfica muy fuerte. Esta es la lista que le puede ganar a Omar Perotti, que es nuestro adversario. Lo que tenemos que dejar atrás es este mal gobierno de promesas incumplidas. Trajo un retroceso en la seguridad, en la educación, en la producción, en la infraestructura. En el aspecto que uno mire, en la provincia estamos peor que en 2019. Perotti asumió con una promesa de levantar al gigante, de paz y orden, incluso de no aumentar las tarifas eléctricas. Lo dijo mirando a cámara, yo participé de aquel debate porque fui candidato a gobernador.

—Si participara este año de vuelta de un debate con Perotti, ¿qué le preguntaría?

—Le preguntaría por qué mintió. Decía que iba a levantar al gigante y tenía un acuerdo con el kirchnerismo, que cumplió, de someterse a un modelo nacional que va en contra de los intereses de Santa Fe. También le preguntaría por qué no cumplió con la expectativa de los votantes, incluso de quienes no votaron por él, de que las cosas no empeoraran tanto. Por último, le preguntaría por qué quiere ser diputado después de una mala gestión.

—¿Por qué cree que quiere ser diputado?

—Probablemente porque quiere refugiarse o pasar desapercibido. Como la gente se enfoca más en el gobernador o el intendente, o en los concejales y al senador, que están cerca, quizás no le presta tanta atención a esa categoría. Sin embargo, nosotros estamos haciendo una fuerte campaña, incluso con tono docente, sobre la importancia que tiene la elección de diputados. Maxi Pullaro tiene todo el temperamento, el carácter y el conocimiento, pero si Perotti logra la mayoría va a tratar de bloquear al gobierno y va a tener la posibilidad de poner palos en la rueda. Por eso Maxi necesita mayoría en las Cámaras para poder llevar adelante los cambios con leyes que son muy importantes.

—¿Por ejemplo?

—La ley que va a permitir tumbar los búnker y los kioscos de droga. Santa Fe tiene que adherir a esta ley a la que han adherido ocho provincias, muchas de ellas con buenos resultados, que permita que la policía provincial, la Justicia provincial y, en definitiva, el gobernador con su equipo, vayan contra la venta minorista de droga. Hoy para los vecinos de las localidades más pequeñas es una conmoción que se instale un kiosco de droga y deben actuar funcionarios que están muy lejos. Por ejemplo, si es en Tostado tiene que intervenir el juez federal que está en Rafaela a 250 kilómetros. Y la Cámara de Apelaciones de Rosario está a 500 kilómetros del lugar. Para superar esto proponemos adherir a la ley nacional y que se creen 17 fiscalías, nueve defensorías y siete juzgados especializados en narcomenudeo. Como ministro, Maxi Pullaro metió preso a Los Monos y a Alvarado, pero recurriendo a otras figuras delictivas como homicidio, abuso de armas y asociación ilícita, pero no por el delito principal, que es la venta de droga.

—Además de esta ley, ¿qué otras normas importantes están pensando para el caso de llegar al gobierno?

—Una de ellas es la modernización de la legislación, y hacer obligatoria la huella de ADN en todos los delitos, para que se forme una base de datos más amplia. En Mendoza ya han resuelto 500 casos de investigaciones judiciales gracias a la prueba de ADN, que es muy segura, y permite trabajar como se hacía con la huella digital en el siglo XX. También tenemos algunas iniciativas de bajar de impuestos. Por ejemplo, para quitar Ingresos Brutos a la tarifa eléctrica. Además de que la electricidad ya está cara porque a nivel nacional el populismo se quedó sin plata, y la EPE tiene sus ineficiencias, la provincia te carga con una alícuota de 3,75% para las residencias y un poco menos para las industrias. Aunque sean unos puntos porcentuales, el Estado tiene que hacer el mismo esfuerzo que le pide a los privados.

—Lo paso a la interna de Unidos. Losada dijo que no va a acompañar a Pullaro si gana la interna. ¿Esto implica una ruptura de hecho de la coalición? ¿Cómo van a quedar post Paso?

—En Santa Fe no hay voto calificado. Ella tiene un voto, y no creo que nadie sea dueño de los votos de la gente. Los santafesinos han depositado en Unidos la esperanza de cambio. Lo primero que tenemos que hacer es no defraudarla y tenemos que estar unidos. En segundo lugar, los dirigentes pueden hacer lo que quieran. La gente va a tomar su propia decisión en el momento de la elección general, y seguro que quienes participen de la primaria de Unidos van a votar masivamente a Maxi Pullaro como gobernador el 10 de septiembre.

—¿Cuál va a ser el mensaje para los votantes de Losada, que se van a inclinar por una candidata que dijo que su rival es una persona oscura y tiene vínculos con el narcotráfico?

—Eso sencillamente no es cierto, así que el que lo sostiene que se haga cargo. Además, no hay que trabajar para Perotti. Me viene a la memoria esta frase de Bilardo en el entretiempo de Argentina y Brasil, que dice “dejen de dársela a los otros, porque vamos a perder”. Yo creo que cuestionar a Pullaro es trabajar para Perotti, es trabajar para defraudar la expectativa que tienen los santafesinos de un cambio. Me quedo con la campaña en la que trabajamos todos juntos, incluidos Caro Losada y Maxi Pullaro. Yo competí, fue una elección muy pareja, nadie duplicó a otro, y al día siguiente de la elección estábamos todos juntos trabajando. Logramos un triunfo que también abrió la posibilidad de cambio en la provincia. Hay que ser muy respetuoso con esa vocación de cambio que es de la gente, no es de los dirigentes. Deberían bajar un poco el tono y diferenciarse por las propuestas. ¿Qué propone Caro Losada distinto a lo que proponemos? Por ejemplo, en seguridad, planteamos volver a sacar la policía a la calle, porque hoy está de brazos caídos, que vuelva a tener conducción, y proponemos una fuerte inteligencia criminal para aislar a los presos de alto perfil. Además, estamos contando cómo lo vamos a hacer, con esta ley para poder derribar los búnker y los kioscos de droga. Hay que concentrarse en eso y no en agredir al otro. Por ahí uno supone que o no hay propuestas concretas, o no sabe cómo hacerlas realidad, o a lo mejor va algunos puntos atrás en las encuestas y algún consultor le ha aconsejado que sea agresiva con los otros candidatos. No creo que sea lo que nuestro electorado espera de nosotros.

Foto: Silvina Salinas / La Capital

—En las últimas semanas vinieron Rodríguez Larreta y Bullrich a Santa Fe a apoyar a sus candidatos. ¿La elección se volvió más nacionalizada de lo que pensaban en un primer momento?

—Soy amigo de todos y he trabajado con todos. Con la que más he trabajado es con Patricia. En mi segundo período como intendente de Santa Fe con Patricia hicimos el programa Barrio seguro en Alto Verde, que bajó a cero la violencia en un barrio complicado. Aquí en Rosario se implementó en Grandoli un poco más tarde porque hubo menos coordinación con el gobierno de Mónica Fein. En aquel momento también participaba la policía provincial bajo el mando de Maxi Pullaro, o sea que los tres trabajamos juntos. Siento afinidad con sus ideas respecto a la seguridad, con su temperamento, pero también, porque era un par mío en aquel momento en el gobierno local, trabajé con Horacio e hicimos muchas cosas juntos. Confío en que la primaria va a resolver los liderazgos a nivel nacional, pero nosotros estamos concentrados en la elección local. No veo que aquí se vote lo nacional. Acá se va a votar quién es el más preparado para ser gobernador, intendente o concejal de la ciudad. La gente distingue los niveles de gobierno y además los sistemas electorales permiten también esa evaluación. No veo que lo nacional se esté jugando en esta elección, que tiene su propia dinámica. Incluso, tiene otros protagonistas, porque Unidos para Cambiar Santa Fe es más amplio que Juntos por el Cambio.

—Más allá de los diferentes niveles y los actores de cada una de las alianzas, ¿qué lugar tiene Santa Fe en el tablero nacional de Juntos por el Cambio? En la provincia las elecciones van a ser un mes antes de las nacionales.

—Santa Fe va a ratificar la voluntad de cambio de los argentinos, como se expresó con mucha claridad en San Luis, en San Juan, y también en Córdoba. Estoy seguro de que se va a consolidar con el resultado de Santa Fe. El desafío que nos planteamos es que la lista que encabezo en diputados saque más votos que la lista de Perotti para que quede claro que el cambio viene en serio.