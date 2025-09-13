Las fotos de la jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe

En un acto histórico en la ciudad de Santa Fe, los convencionales realizaron este viernes el acto de jura de la nueva Constitución provincial. De esta manera, se dio el cierre institucional de la Convención, que sesionó en comisiones y plenarios para debatir y aprobar el nuevo texto constitucional durante 60 días.
La jornada marcó un hito histórico para la provincia, que renovó su Carta Magna después de más de seis décadas de vigencia de la Constitución de 1962. Tras la jura, la nueva Constitución quedó formalmente promulgada y entró en vigencia, consolidando reformas vinculadas con la organización del Estado, el régimen municipal, la ampliación de derechos y la modernización institucional.
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
jura de la nueva Constitución de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
Jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe
Virginia Benedetto / La Capital
4
Virginia Benedetto / La Capital