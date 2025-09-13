Por qué la victoria de Los Pumas ante Australia tuvo un valor extra para el rugby argentino

El equipo nacional se repuso de la derrota agónica de hace una semana y esta vez se impuso por 28 a 26. Cómo influye este resultado para lo que viene

Los Pumas habían perdido agónicamente contra Australia hace una semana y esta vez se impusieron por 28-26.

Los Pumas lograron un triunfo clave en Sídney frente a Australia por 28-26 y, además de mantener viva la ilusión de pelear por el Rugby Championship, consiguieron un ascenso importante en el ranking de World Rugby que le trae un beneficio puntual para el futuro mediato.

El equipo de Felipe Contepomi sumó 1.56 puntos tras la ajustada victoria y alcanzó un total de 84.40, lo que le permite trepar al sexto lugar de la clasificación, desplazando a los Wallabies al séptimo puesto.

Este movimiento en el ranking tiene un valor estratégico de cara al próximo sorteo de la Copa del Mundo, ya que estar entre los seis primeros lo manda al primer bombo del sorteo. Con eso, Los Pumas esquivan a rivales directos.

Si logran estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.

Leer más: Facundo Guch y su noche soñada con la camiseta de Newell's: "Nunca en la vida me voy a olvidar de este gol"

El ranking del World Rugby

El top 10 del ranking de World Rugby quedó conformado de la siguiente manera:

Nueva Zelanda lidera con 91.35 puntos

Irlanda (89.83)

Sudáfrica (89.38)

Francia (87.82)

Inglaterra (87.64)

Con el salto de Los Pumas, el orden se completa así:

Australia (83.40)

Escocia (81.57)

Fiji (80.50)

Italia (77.77)

Leer más: Un ex-Newell's que juega hace casi 12 años en el mismo equipo habló sobre su futuro: "Me voy pronto"

Ahora va por el quinto lugar en el ranking

Con este envión anímico, Los Pumas ya ponen la mira en la próxima presentación del Rugby Championship, dentro de dos semanas, cuando visiten a Sudáfrica en Durban.

Un nuevo triunfo no solo los mantendría en carrera por el título, sino que también podría acercarlos a Inglaterra en la lucha por el quinto lugar del ranking mundial, algo que sería histórico para el seleccionado argentino de rugby.