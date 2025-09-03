La Capital | La Ciudad | Pablo Javkin

Traje claro, turno previo y varias parejas: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

El intendente volverá a contraer matrimonio este viernes, en el pasaje Luetich, con su novia, la médica Luisina Fruci

3 de septiembre 2025 · 13:55hs
Este viernes

Este viernes, seis parejas, entre las que está la del intendente Pablo Javkin, se casarán en el pasaje Luetich. 

Entre indicaciones sobre el plan de bacheo y recorrido por obras, el intendente Pablo Javkin se tomó unos minutos, este miércoles, para dialogar con la prensa no sólo de esos trabajos sino de su inminente casamiento con la médica Luisina Fruci, que se desarrollará este viernes en el tradicional pasaje Luetich, a metros de la exAduana.

"Volvemos a apostar al amor. Vamos a dar el sí el viernes", dijo Javkin ante la prensa este miércoles, consultado por el evento que comenzará sobre el mediodía.

El pasaje Luetich es una romántica escalinata que conecta avenida Belgrano al 800 con calle Urquiza y será este viernes el escenario para una nueva jornada del programa "Casate con tu ciudad como testigo". En ese marco, una de las seis parejas que contraerán enlace será integrada por el intendente y su prometida, que es médica oncológa y tiene 35 años

Cómo será el casamiento de Pablo Javkin

Javkin y su prometida se convertirán en esposos tras la ceremonia de este viernes, que comenzará a las 12.30 al aire libre y en un escenario natural con reminiscencias europeas por las fachada de los edificios que rodean la zona.

El intendente se mostró contento ante la consulta de la prensa por el casamiento y dijo: "Quiero aclarar que se hace siempre en lugares públicos. Este mes tocaba en el pasaje Luetich".

"Nos anotamos y vamos a ser seis parejas", adelantó el intendente, para pedir a los presentes, entre risas: "Dejen tranquilas al resto de las parejas".

Casamiento con Rosario como testigo

“Casate con tu ciudad como testigo” permite a las parejas santafesinas celebrar sus casamientos en espacios públicos emblemáticos de la provincia. El costo de la ceremonia es el mismo que si se realizara en las oficinas del Registro Civil, siendo accesible para la mayoría de las parejas. Para este viernes, se anotaron seis parejas de novios y para el 20 de septiembre hay otros 20 casamientos previstos en el corazón del Parque Independencia.

imagejavkin
El intendente Pablo Javkin y su futura esposa, Luisina Fruci, posan en el despacho del Palacio de los Leones.

El intendente Pablo Javkin y su futura esposa, Luisina Fruci, posan en el despacho del Palacio de los Leones.

Javkin y su prometida tienen el turno de este viernes, a las 12.30. El intendente prevé llegar de traje color claro junto a Luisina, con quien tiene una relación sentimental desde mediados de 2023 y convive desde hace un tiempo.

>> Leer más: Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Los testigos de la boda serán la hermana menor de la novia, Guillermina; y su amiga íntima, convencional constituyente de la Reforma y secretaria de Hábitat del municipio, Josefina Del Río. También serán testigos en la ceremonia el marido el amigo del intendente y guionista de medios Luciano Olivera (marido de Josefina Del Río) y el coordinador municipal de Gabinete, Rogelio Biazzi.

"Me siento muy contento, es un hecho simpático, mis hijos (adolescentes) están rebien con el acontecimiento y también venimos ya de convivir juntos", comentó Javkin a La Capital.

El intendente valoró su casamiento como "un mensaje de amor y esperanza, donde los sentimientos siempre valen".

