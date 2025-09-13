Miguel Ángel Russo se merece estar en Arroyito: se viene otra ovación gigante

El DT se subió al avión con el plantel de Boca y viajó a Rosario para el partido de este domingo. El cariño de los hinchas lo ayudará en un momento difícil

Russo agradece a los hinchas de Central cuando le tocó venir con San Lorenzo, después de ser campeón con el Canalla.

Si algo no le falta al Central -Boca de este domingo son condimentos. Y más ahora que se conoció que Miguel Ángel Russo viajó junto al plantel, por lo que estará presente en el Gigante de Arroyito . Después de muchos días de incertidumbre y especulaciones, el hincha de Central ya sabe que tendrá otra oportunidad para brindarle su afecto.

Russo se merecía estar en la Rosario que eligió vivir y por eso seguramente le pudo haber puesto todas las pilas que pudo, y más también. No era cualquier cancha en la que se lo esperaba verlo, era el Gigante de Arroyito .

En esta historia el hincha más satisfecho, por supuesto, es el de Boca, porque se trata del entrenador de su club de quien se habló mucho en la previa y de quien posiblemente se siga hablando. Ellos más que nadie anhelan que Russo se reponga definitivamente.

El hincha de Central, feliz

¿Y el hincha de Central? Querían mucho más que sus pares xeneizes que Miguel dijera presente y pudiera aparecer por el túnel y encontrarse con ese marco espectacular que el Gigante seguramente tendrá.

Miguel Russo se reincorporó a los entrenamientos de Boca recién esta semana. Volvió al lugar donde mejor se siente.

El hincha de Central sentía (y lo sentirá siempre) que este domingo era otro momento ideal para agradecerle a ese entrenador que siempre respetó, pero que en los últimos años tomó como verdadero referente del club.

Russo merece estar del otro lado de la línea en este Central-Boca porque el cariño, el respeto y las pleitesías que bajarán desde las cuatro tribunas le servirán para valorar, aunque no le haga falta reafirmarlo, el amor por parte de los hinchas canallas.

>>Leer más: Central recibió con honores y pura emoción a Miguel Russo en el Gigante

Russo merece estar en el Gigante porque todo ese afecto le será una inyección anímica para el momento que le toca atravesar. El "Russo, Russo", o el "es el equipo de Miguel" que seguramente escuchará será tanto o más eficiente que cualquier medicamento o recomendación médica que haya recibido en estas últimas semanas, en las que una infección urinaria lo tuvo en jaque, sin la posibilidad de estar en la cancha dirigiendo al equipo, el reducto donde mejor se siente y el que más placer le genera.

Russo2CML Russo recibe el cariño de los hinchas de Central la última vez que le tocó venir como técnico del equipo visitante. Celina Mutti Lovera / La Capital

Russo merecía subirse al avión

Russo merecía que su salud mejorara, subirse al avión que trasladó el plantel xeneize hacia Rosario, pero mucho más merecía ser parte de un partido de alto voltaje, como los que siempre les gustó dirigir. No hay forma de comprobarlo, pero si Boca hubiese visitado a cualquier otro equipo, Russo posiblemente se hubiese permitido un reposo mayor. Pero no era ir a cualquier cancha, era venir al Gigante.

Después de lograr el título con Central en la Copa de la Liga 2023, el hincha de Central lo ovacionó cuando le tocó venir con San Lorenzo. ¿Alguien puede dudar de lo que pasará este domingo minutos antes de que Central y Boca se jueguen la vida? Nadie. Russo recibirá el cariño que se merece por parte de los hinchas de Central. Porque todos ellos tiene muy en claro que en algún momento de la historia hubo un "equipo de Miguel".