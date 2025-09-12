El podio de Newell's: Juan Espínola fue determinante al mantener el cero en su arco ante Atlético Tucumán

El arquero tuvo tres intervenciones clave en la primera etapa cuando peor jugó la Lepra. Luego fue apenas espectador del triunfo rojinegro por 2 a 0

El once del Newell's del Ogro Fabbiani, ante Atlético Tucumán en el Coloso.

Juan Espínola tuvo tres intervenciones clave en la primera etapa cuando peor jugó Newell's . Luego, el arquero fue apenas espectador del triunfo rojinegro por 2 a 0 sobre Atlético Tucumán en el Coloso. Primera victoria rojinegra de local en el Clausura.

Juan Espínola 7: atento, cerró su arco. Tapo un doble remate de Godoy, otro de Bajamich y se anticipó a la corrida de Brizuela.

Alejo Montero 5,5: evolucionó en el segundo tiempo. Encontró espacios para proyectarse, llegar hasta el fondo y meter centros.

Luciano Lollo 5: correcto para ganar de arriba ante cada pelotazo. No lo exigieron mucho por su sector.

Víctor Cuesta 6: tuvo algunos inconvenientes para contener a Bajamich en la primera etapa. Luego creció y encima abrió el marcador.

Alejo Tabares 4: no dio seguridad cuando avanzaron por su banda. Tampoco pasó con peligro por afuera.

Luca Regiardo 3,5: cada rebote en campo rojinegro fue recuperado por el Decano porque no contuvo.

Ever Banega 6: siempre se mostró para ser el receptor, recibirla y tocar. Recién en el segundo tiempo encontró mayor compañía.

Franco Orozco 3,5: intentó superar a sus marcadores y siempre las perdió. Muy confuso.

Josué Colman 3,5: la volea que le sacó Mansilla fue todo. No se involucró en la creación ni gambeteó, que es su fuerte.

Gonzalo Maroni 4: empezó flojo, con toques cortos intrascendentes. Después creció algo, intentando algunas paredes.

Genaro Rossi 3,5: perseverante, fue a buscarla y a aguantarla. Pero Gianluca Ferrari no le dio oportunidad de controlarla.

Los que ingresaron

Darío Benedetto 4,5: por los movimientos, dejó en claro su categoría. Pero con la pelota, fue peligroso solo con un cabezazo.

Martín Fernández 4,5: poco trabajo. El tiempo que estuvo en la cancha, el Decano casi que se preocupo solo por su arco.

Facundo Guch 5,5: intentó desnivelar por afuera. No siempre le salió. Atento para picar al vacío y empujarla para el segundo.

Giovani Chiaverano 5,5: ubicado de doble nueve, participó muy poco. Gran corrida para generar el segundo gol.

Jerónimo Gómez Mattar -: entró en el final, con el equipo refugiado atrás, para sostenerla.

El DT Cristian Fabbiani 5,5: confirmó un equipo con un debutante (Colman), otro que nadie esperaba (Rossi) y hasta alguno que no termina de lograr una mínima regularidad (Orozco). No fueron las variantes las que dieron resultado, sino el empeño durante el partido para torcer un juego que había tenido deficiencias, para buscar el triunfo. Por las ganas y mayor ambición, lo consiguió.