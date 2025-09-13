Central: Holan miró las fichas y anda con ganas de volver a hacer una apuesta fuerte

Si bien no hay confirmación de equipo, el DT canalla mantendría a Malcorra como doble 5. Jaminton Campaz o Gaspar Duarte, la única duda para recibir a Boca

Ariel Holan puso en práctica un sistema en el clásico y de ahí en más lo mantuvo.

La ruleta gira sin parar y frente a eso, Ariel Holan dio indicios de que hará una apuesta fuerte: se la juega para repetir el pleno que tan satisfecho lo dejó en el clásico. Puede haber algún retoque, pero en lo referido a la táctica, el entrenador de Central parece dispuesto a que su equipo transite el mismo camino.

Cuando se habla de “apuesta” tiene que ver con la decisión de continuar con un doble 5 mixto . Para la marca, Franco Ibarra; para el control y la salida limpia, Ignacio Malcorra . Ni más ni menos que la forma en la que jugó contra Newell’s e intentó frente a Sarmiento.

Pero la idea de que Boca puede proponer otro tipo de partido es imposible no tenerla, por eso las especulaciones y los reparos de lo que pueda suceder.

Esa apuesta es la que hizo Holan hace dos fechas (el trámite del partido no hizo otra cosa que darle la derecha), previendo que Newell’s iba a tomar ciertos recaudos, pero es difícil pensar que Boca actúe de la misma forma.

Nacho Malcorra volvería a moverse en el anillo centra, junto a Franco Ibarra.

De este Boca de Russo se puede decir que todavía no convence, pero si hay algo que no le falta es intensidad. Y en caso de tenerla y llevarla a cabo es donde se podrá ver si la Malcorra en esa posición fue una decisión acertada. Es que, se sabe, Nacho no está para exigirse en la marca ni mucho menos, está para pensar más en el arco de enfrente, ese que merodeando en el anillo central le queda demasiado lejos.

Planteado de esta forma, y siempre y cuando se confirme el equipo que se viene manejando en la previa, Central estará obligado a hacer de la tenencia prácticamente un culto, porque cuando eso no ocurra podrá verse en aprietos.

Por lo demás, el equipo sería el mismo de las últimas fechas, a excepción de que el nombre de Gaspar Duarte se metió en la conversación, en lugar de Jaminton Campaz.

Di María, ¿por el centro?

También hay alguna chance de ver alguna variación posicional en el tridente de tres cuartos, con un Ángel Di María que podría moverse preferentemente por el centro y Santiago López más cerca de la raya. De esa forma Holan probó en algunos de los entrenamientos futbolísticos de la semana.

Ángel Di María dejaría la banda derecha y se correría hacia el centro del campo de juego.

También quedó más o menos claro en la previa que hoy Holan opta por respetar el buen presente de Juan Cruz Komar en detrimento de la recuperación física de Facundo Mallo.

Esto es Central hoy futbolísticamente hablando, un equipo que se repite y una idea por parte del entrenador que se potencia. De ser así, el técnico canalla vuelve a apostar fuerte para meter otro pleno.

El probable de Central

Con este panorama, el probable de Central para recibir a Boca sería con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María y Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; Alejo Veliz.