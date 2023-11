Javier Milei, el nuevo presidente de la Argentina

Tanto las mesas testigo de cada partido en cada distrito relevante como las informaciones que se manejaban en ambos búnkers coincidían en que la fórmula de La Libertad Avanza será quien gobierne la Argentina por los próximos cuatro años.

Fanáticos de Milei Fanáticos de Javier Milei celebran en el bunker de La Libertad Avanza. Foto: AP

El propio Massa lo confirmó: pasadas las 20 reconoció la derrota. "Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligieron para los próximos cuatro años", dijo.

De acuerdo a las primeras informaciones, distritos claves como Córdoba, Mendoza y Santa Fe, donde la diferencia fue amplia, fueron determinantes para inclinar la balanza a favor de Milei, el próximo presidente de los argentinos por los próximo 4 años.

Mientras se espera el conteo final de los votos, los ojos de la nación y de observadores internacionales están puestos en Argentina. Este resultado podría ser el comienzo de una nueva era en la política argentina, donde las ideas libertarias y un enfoque en la libertad económica tomen un papel protagónico.