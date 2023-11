Javier Milei dio precisiones sobre qué hará con el cepo al dólar, la inflación y las privatizaciones

Tras su contundente triunfo sobre Sergio Massa en el balotaje , el presidente electo, Javier MIlei, dio definiciones claras sobre temas claves de la agenda económica. Lo único que no confirmó es quién será su ministro de Economía, pero después habló de todo, desde el cepo al dólar y la ley de alquileres hasta las privatizaciones de YPF, la Televisión Pública y la agencia oficial de noticias Télam .

Milei anticipó además que en su gestión habrá solo ocho ministerios y confirmó que tanto el ex ministro del Interior y de Transporte Florencio Randazzo como el ex presidente del Banco Central Luis Toto Caputo “serán parte del equipo”. Además, el libertario señaló que se encuentra trabajando con la diputada electa Diana Mondino en la agenda internacional, tras anunciar que su primer viaje internacional será a Estados Unidos y luego a Israel.

Ley de alquileres

"Hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger. La idea es que los contratos se puedan pactar en cualquier moneda”.

Cepo al dólar

“Primero hay que arreglar el problema de las leliqs. Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. Nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”.

Inflación

“La evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales”.

Gobernabilidad

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar con los que quieran abrazar las ideas de la libertad. Y creo que dentro del PJ hay partes que están dispuestas a hacerlo. Nosotros vamos a recibir a todos. Ya hay un reordenamiento, es el mismo reordenamiento que permitió ganas las elecciones. Hay un cuerpo más profundo, fruto de que la dinámica electoral reordenó la política, y la foto de anoche (él, junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich) tiene que ver con eso”.

Educación

“El ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo. ¿El voucher? Siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo, así que dejemos de meterle ruido en la cabeza a la gente. Todo va a seguir como hasta ahora”.

Dolarización y Banco Central

“Cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal. Dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el Banc Central, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente. En el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”.

Ajuste

“El eje central está en el diseño de la transición de modo tal que se minimice el daño sobre la sociedad; el ajuste inexorablemente hay que hacerlo, la gran diferencia es que la casta política siempre decidía que lo pague la gente y nosotros decimos que lo va a tener que pagar la casta política con sus socios”.

Relación con el FMI

“Nosotros hace tiempo que venimos conversando con la gente del FMI. El programa con el FMI está caído porque de tener una meta de déficit primario de 1.9 del PBI estamos cerca de los 3 puntos del PBI. Es fundamental que se corrija esto lo más rápido posible”.

Conflictividad social

"Nosotros vamos a gobernar con la ley, acá la ley se cumple y los que quieren sostener sus privilegios con métodos violentos no van a tener los privilegios y si están fuera de la ley recibirán las penas pertinentes”.

YPF

"Tanto Enarsa como YPF tienen que tener un rol en la transición para, mientras se racionalizan y se las pone en valor, se puedan vender de una manera muy muy beneficiosa para los argentinos"

Televisión pública

“Consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo. No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado"

Agenda internacional

“Mi primer viaje será a EEUU, y después estaría viajando a Israel. Todo antes de asumir. Tiene una connotación más espiritual que de otras características”.

Relación con el campo

“Está dentro de nuestro programa avanzar hacia un proceso de eliminación de las retenciones, pero para eso es fundamental volver a abrir el mercado de cambios y eso solamente lo podés hacer arreglando el problema del balance del Banco Central en términos de las leliqs”.