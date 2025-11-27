La Capital | Ovación | fallecimiento

Falleció el golfista que arruinó su carrera por un chiste racista sobre Tiger Woods

Fuzzy Zoeller conquistó dos majors pero su popularidad cambió drásticamente cuando se burló del color de piel de su rival

27 de noviembre 2025 · 22:38hs
Falleció el golfista que arruinó su carrera por un chiste racista sobre Tiger Woods

Fuzzy Zoeller, quien conquistó dos majors y fue uno de los personajes más extrovertidos del golf hasta que su carrera se vio empañada por un chiste sobre Tiger Woods, falleció a los 74 años.

Brian Naugle, el director del torneo Insperity Invitational en Houston, dijo que la hija de Zoeller lo llamó el jueves para confirmar el fallecimiento.

Zoeller fue el último jugador en ganar el Masters en su primer intento, en un desempate de tres hombres en 1979. Se hizo famosa su imagen mientras agitaba una toalla blanca en Winged Foot, en 1984, cuando pensó que Greg Norman lo había vencido; finalmente fue el ganador en el desempate de 18 hoyos al día siguiente.

Pero fue durante el Masters de 1997 que cambió drásticamente su popularidad. Woods se encontraba en un momento decisivo de su carrera: la victoria más dominante en la historia del Augusta National. Zoeller elogió la actuación de Woods, de raza negra, en una entrevista con CNN antes de decir al final: “Entonces, ¿saben lo que ustedes hacen cuando él llega aquí? Le dan una palmada en la espalda y le dicen felicitaciones, que lo disfrute y díganle que no sirva pollo frito el próximo año. ¿Entendido?”. Sonrió, chasqueó los dedos y, mientras se alejaba, se dio la vuelta y añadió: “O col rizada o lo que sea que sirvan”.

Esa burla racista lo persiguió el resto de su carrera.

“He llorado muchas veces. Me he disculpado innumerables veces por palabras dichas en broma que simplemente no reflejan quién soy”, publicó Zoeller para Golf Digest en 2008. Y también aseguró que tiene "cientos de amigos, incluidas personas de color, que pueden dar fe de eso. Aun así, he llegado a aceptar el hecho de que este incidente nunca, nunca desaparecerá”.

Esa situación empañó una carrera llena de festejos, que incluye ocho títulos del PGA Tour y un Campeonato Senior de la PGA. No solamente ganaba, sino que Zoeller jugaba rápido y mantenía una naturaleza relajada en su enfoque del juego, a menudo silbando entre tiros.

Hizo su debut en el Masters en 1979 y quedó en el desempate de tres cuando Ed Sneed hizo bogey en los últimos tres hoyos. Zoeller derrotó a Sneed y Tom Watson con un birdie en el segundo hoyo de desempate, lanzando su putter alto en el aire.

“Nunca he estado en el cielo, y pensando en mi vida, probablemente no tendré la oportunidad de ir. Supongo que ganar el Masters es lo más cerca que voy a estar”, dijo alguna vez.

Zoeller estaba enfrascado en un duelo con Norman en Winged Foot en 1984, rezagado y viendo a Norman embocar putt tras putt. Así que cuando vio a Norman meter un putt de 40 pies en el 18, asumió que era para birdie y comenzó a agitar una toalla blanca en un momento de deportividad. Poco después se dio cuenta de que era para par, y Zoeller hizo el par para forzar un desempate. Zoeller lo venció por ocho golpes en el desempate de 18 hoyos (67-75). El único arrepentimiento de Zoeller fue haberle dado la toalla a un niño al final.

Nació como Frank Urban Zoeller Jr. en New Albany, Indiana. Zoeller dijo que su padre era conocido solo como Fuzzy y a él le dieron el mismo nombre. Jugó en un colegio comunitario en Florida antes de unirse al poderoso equipo de golf de Houston, para luego convertirse en profesional.

Su esposa, Diane, falleció en 2021. Zoeller tiene tres hijos, incluida su hija Gretchen, con quien solía jugar en el Campeonato PNC. Zoeller recibió el Premio Bob Jones de la USGA en 1985, el mayor honor de la organización otorgado por deportividad distinguida.

Noticias relacionadas
Aquí están, estos son. Tiro Suizo y toda su gente, felices en el cubierto de Newells tras vencer a Unión Americana y volver a la primera del futsal rosarino.

La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división

Largada de la última final de la C2 en Río IV. Ahora el Turismo Nacional define todo en San Martín de Mendoza.

Turismo Nacional: se viene una definición dramática en San Martín de Mendoza

Daniel y Tomás Rosetto posan con orgullo con los cinturones conseguidos en Brasil y la bandera del sindicato que los apoya. El karate rosarino, bien representado.

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Los aspirantes a la conducción de Newells. Bombón Rosada, el Color Ré, Julián González, Roberto Battión y Esteban Amut, durante la nueva presentación que hizo Fuerza Leprosa, de cara a los comicios del 14 de diciembre.

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Me comí seis panchos: la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

"Me comí seis panchos": la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Lo último

Cuarta Edición del Desfile del Siglo

Cuarta Edición del Desfile del Siglo

El Teatro el Círculo presentó su extraordinaria temporada 2026.

El Teatro el Círculo presentó su extraordinaria temporada 2026.

Mirta de Fussi: pionera del Reformer en Rosario

Mirta de Fussi: pionera del Reformer en Rosario

Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Tras casi dos meses de debate parlamentario, el Concejo debatió nuevas normas de aplicación inmediata y convocó a la Convención Estatuyente
Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Por Lucas Ameriso

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes
Ovación

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes

Me comí seis panchos: la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

"Me comí seis panchos": la historia detrás de uno de los audios más virales de redes

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Ovación
La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división
Ovación

La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división

La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división

La tercera fue la vencida para el futsal de Tiro Suizo, que volvió a primera división

Turismo Nacional: se viene una definición dramática en San Martín de Mendoza

Turismo Nacional: se viene una definición dramática en San Martín de Mendoza

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Policiales
Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana
Policiales

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

La Ciudad
Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Rosario dio un paso fundamental y el Concejo Municipal declaró la autonomía municipal

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros
POLICIALES

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo
La Ciudad

Bajó del auto para comprar huevos y un conductor fuera de control chocó el vehículo

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Es lo que se gastan en una cena: polémica por la propuesta de salario mínimo
Economía

"Es lo que se gastan en una cena": polémica por la propuesta de salario mínimo

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales
Policiales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima
LA CIUDAD

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales