Falleció el golfista que arruinó su carrera por un chiste racista sobre Tiger Woods

Fuzzy Zoeller conquistó dos majors pero su popularidad cambió drásticamente cuando se burló del color de piel de su rival

Fuzzy Zoeller, quien conquistó dos majors y fue uno de los personajes más extrovertidos del golf hasta que su carrera se vio empañada por un chiste sobre Tiger Woods, falleció a los 74 años.

Brian Naugle, el director del torneo Insperity Invitational en Houston, dijo que la hija de Zoeller lo llamó el jueves para confirmar el fallecimiento.

Zoeller fue el último jugador en ganar el Masters en su primer intento, en un desempate de tres hombres en 1979. Se hizo famosa su imagen mientras agitaba una toalla blanca en Winged Foot, en 1984, cuando pensó que Greg Norman lo había vencido; finalmente fue el ganador en el desempate de 18 hoyos al día siguiente.

Pero fue durante el Masters de 1997 que cambió drásticamente su popularidad. Woods se encontraba en un momento decisivo de su carrera: la victoria más dominante en la historia del Augusta National. Zoeller elogió la actuación de Woods, de raza negra, en una entrevista con CNN antes de decir al final: “Entonces, ¿saben lo que ustedes hacen cuando él llega aquí? Le dan una palmada en la espalda y le dicen felicitaciones, que lo disfrute y díganle que no sirva pollo frito el próximo año. ¿Entendido?”. Sonrió, chasqueó los dedos y, mientras se alejaba, se dio la vuelta y añadió: “O col rizada o lo que sea que sirvan”.

Esa burla racista lo persiguió el resto de su carrera.

“He llorado muchas veces. Me he disculpado innumerables veces por palabras dichas en broma que simplemente no reflejan quién soy”, publicó Zoeller para Golf Digest en 2008. Y también aseguró que tiene "cientos de amigos, incluidas personas de color, que pueden dar fe de eso. Aun así, he llegado a aceptar el hecho de que este incidente nunca, nunca desaparecerá”.

Esa situación empañó una carrera llena de festejos, que incluye ocho títulos del PGA Tour y un Campeonato Senior de la PGA. No solamente ganaba, sino que Zoeller jugaba rápido y mantenía una naturaleza relajada en su enfoque del juego, a menudo silbando entre tiros.

Hizo su debut en el Masters en 1979 y quedó en el desempate de tres cuando Ed Sneed hizo bogey en los últimos tres hoyos. Zoeller derrotó a Sneed y Tom Watson con un birdie en el segundo hoyo de desempate, lanzando su putter alto en el aire.

“Nunca he estado en el cielo, y pensando en mi vida, probablemente no tendré la oportunidad de ir. Supongo que ganar el Masters es lo más cerca que voy a estar”, dijo alguna vez.

Zoeller estaba enfrascado en un duelo con Norman en Winged Foot en 1984, rezagado y viendo a Norman embocar putt tras putt. Así que cuando vio a Norman meter un putt de 40 pies en el 18, asumió que era para birdie y comenzó a agitar una toalla blanca en un momento de deportividad. Poco después se dio cuenta de que era para par, y Zoeller hizo el par para forzar un desempate. Zoeller lo venció por ocho golpes en el desempate de 18 hoyos (67-75). El único arrepentimiento de Zoeller fue haberle dado la toalla a un niño al final.

Nació como Frank Urban Zoeller Jr. en New Albany, Indiana. Zoeller dijo que su padre era conocido solo como Fuzzy y a él le dieron el mismo nombre. Jugó en un colegio comunitario en Florida antes de unirse al poderoso equipo de golf de Houston, para luego convertirse en profesional.

Su esposa, Diane, falleció en 2021. Zoeller tiene tres hijos, incluida su hija Gretchen, con quien solía jugar en el Campeonato PNC. Zoeller recibió el Premio Bob Jones de la USGA en 1985, el mayor honor de la organización otorgado por deportividad distinguida.