Javier Milei afirmó que fue "un gran error" hablar con los gobernadores en forma "transparente y honesta"

El presidente Javier Milei cargó este domingo a la noche contra gobernadores y sostuvo que su "gran error" fue hablar con ellos en forma "transparente y honesta" , los acusó de que "no jugaron limpio" y recordó que cuando se mandó el proyecto de Ley de Bases se incluyó el capítulo fiscal "para ayudarlos a resolver un problema".

“ Los gobernadores, en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad , y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas y romper el resultado fiscal y mandarnos a una hiper. Para mí haber ido con tan buena fe, probablemente fue un gran error , porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio”, expresó el presidente en diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, por CNN .

Por otro lado, Milei ratificó su alineamiento con los Estados Unidos y consideró que no se equivocó en haber llamado señor presidente al ex mandatario norteamericano Donald Trump , al visitarlo en Estados Unidos en un encuentro del Partido Republicano. "Es un error creer que lo es" , afirmó.

Embed

>> Leer más: Milei habló de "sus hijitos de cuatro patas": están en Olivos y pasa una hora al día con ellos

"Soy más afín de las ideas del partido republicano, es cierto y conocido, pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos e Israel. Son mis aliados internacionales, por eso tenemos excelentes relaciones con el gobierno de (Joe) Biden", expresó.

En la entrevista, cuyo anticipo generó un conflicto con Colombia, Milei llamó "comunista asesino" al presidente de ese país, Gustavo Petro, de pasado guerrillero, e "ignorante" al mandatario de México, Andrés López Obrador.

"No tengo que tener esperanza de nada. Es un problema de los mexicanos si eligen socialistas, me compadezco de los que tengan que padecer un régimen socialista”, sumó

Sobre los peores presidentes de América Latina, apuntó contra “lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, el comunismo que quiere impulsar Petro, lo que tiene Cuba y Nicaragua son verdaderamente despreciables”.

La visita del Papa Francisco a la Argentina

También se refirió a la posible visita del Papa Francisco a la Argentina. Milei recordó su encuentro con el Pontífice que tuvo lugar en el Vaticano hace un mes atrás. “Fue una reunión muy linda. Estuvimos reunidos 70 minutos. Lo que le señalé es que iba a ser recibido con todos los honores de jefe de Estado”, recordó. Sin embargo, advirtió que no se lo debe presionar para que arribe en suelo argentino pero que, en caso de que suceda, va a ser “como un bastón humano” para él.

Papa Francisco Javier Milei.jpg El Papa Francisco y el presidente Javier Milei, en el Vaticano.

En ese sentido, señaló: “Esa decisión depende de él. Una visita de esas características va a tener una carga física muy grande. Me ofrecí a acompañarlo como un bastón humano, pero él debe tomar esa decisión de enfrentarla. Yo estoy dispuesto a acompañar”. Y comentó: “Pobre hombre, lo van a saturar de todo. Hay que ser muy respetuoso”.

"Los hijitos de cuatro patas"

Milei habló también de sus perros y contó que viven en la Quinta de Olivos. Consultado específicamente por su relación con sus mascotas, Milei reveló que lo primero que hace cuando se levanta es trasladarse hasta el sector de los caniles para pasar tiempo con ellos. "Me subo al carrito de golf ni bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas que están en una parte de la quinta", detalló.

Milei contó que pasa aproximadamente una hora con sus perros, a los que les puso nombres de economistas históricos, luego retorna al chalet donde se ubica la residencia principal en Olivos y comienza a trabajar. Al respecto, aseguró que esa es "su forma de relajarse".