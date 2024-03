Milei habló de "sus hijitos de cuatro patas": están en Olivos y pasa una hora al día con ellos

La mística que envuelve a los cinco perros de raza mastín de Javier Milei es innegable. Las mascotas del presidente suelen estar envueltas en todo tiempo de rumores. P ese a que él se refiere a ellos como "sus hijitos de cuatro patas", no se los ha visto ni en fotografías ni en videas.

Consultado específicamente por su relación con sus mascotas, Milei reveló que lo primero que hace cuando se levanta es trasladarse hasta el sector de los caniles para pasar tiempo con ellos. "Me subo al carrito de golf ni bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas que están en una parte de la quinta", detalló.