Intimidaron a una fotógrafa de La Capital

El Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) repudió el ataque intimidatorio a una reportera gráfica de LaCapital que ayer cubrió el inicio del debate en los Tribunales Federales por la muerte de un militar en los años 70.

Celina Mutti Lovera realizaba su trabajo en las puertas de Tribunales y un sujeto se le acercó y, sin identificarse, comenzó a sacarle fotos desde muy cerca con su celular. La fotógrafa del diario le pidió que cese en su accionar y, mientras el hombre continuaba sacándole fotos, otras personas se le acercaron y durante varios minutos comenzaron a hostigarla con críticas hacia su labor. Esas personas se manifestaban a favor de que el caso Larrabure sea declarado crimen de lesa humanidad.

La fotógrafa agregó que intentó mostrar su credencial de trabajadora de prensa y que le preguntó el nombre a esa persona. "Me respondió que no me iba a decir cómo se llamaba, entonces yo decidí no mostrarle mi credencial", sostuvo Mutti Lovera. "No me agredieron físicamente, pero sí me intimidaron", agregó.