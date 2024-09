El senador José Mayans pronostica una candidatura de Cristina Kirchner en 2025

José Mayans, jefe de los senadores de Unión por la Patria (UP).

“No tiene otra alternativa que jugar Cristina. No la podemos perder. No se puede perder a una persona de esa capacidad” , indicó el senador acerca de la exmandataria.

En esa línea, el legislador cargó contra el presidente Javier Milei, a quien suele dedicarle dardos en sus intervenciones en la Cámara alta: “Este grupo anti Estado va a destrozar el sistema. Lo está destrozando y nosotros estamos peleando”.

“Hay mucha gente que le creyó a Milei, pero en realidad esto es el gobierno de Mauricio Macri multiplicado por dos”, continuó el legislador.

El futuro de Cristina

Para profundizar su posición, Mayans, quien suele sacarse chispas con la expresidenta, deslizó: “La veo con ganas de jugar a Cristina. Con ganas de aportar al país su experiencia”.

“Me parece que ella tendría que ser la conducción del peronismo. Es la que mayor consideración tiene. Debería ser la presidenta del PJ, con algunas personas que colaboren, y fijar políticas públicas para devolver la dignidad al pueblo argentino”, concluyó.

Este viernes, durante un acto en el club Atenas de La Plata, Máximo Kirchner había destacado la figura de su madre y recordó varias situaciones en las que ella eligió ceder protagonismo para “priorizar la unidad”.

Además, se refirió al rol que CFK podría asumir de cara al futuro del justicialismo: “No le voy a pedir que sea candidata para que me conduzca. Le pido que tenga los ovarios que tiene que tener para abrir la boca cuando hay que abrirla. Y si no quiere ser candidata, no lo es. Y si quiere, lo es”.

MK.jpg Máximo Kirchner, en busca de centralidad propia. Foto: Archivo / La Capital.

“Estamos bastante grandes nosotros y nosotras como para no hacernos cargo del destino. Y si ella (Cristina) quiere y sale a caminar, mejor aún todavía”, expresó el líder de La Cámpora.