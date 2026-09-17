Hotesur-Los Sauces: confirman las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner

El Tribunal Oral Federal Nº 5 decidió desdoblar los expedientes para evitar retrasos en los debates. El primero comenzará el 23 de octubre y el segundo será en marzo de 2027

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 decidió desdoblar las causas Hotesur y Los Sauces y confirmó las fechas en las que comenzarán los juicios contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner , entre otros .

El debate de Los Sauces fue pactado para el 23 de octubre próximo , a las 10, mientras que el de Hotesur iniciará el 19 de marzo de 2027 , a la misma hora.

El tribunal resolvió separar ambos expedientes, que inicialmente iban a ser juzgados de modo conjunto . Se trata de dos causas por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a negocios hoteleros y societarios de la familia Kirchner .

La causa Los Sauces posa la lupa sobre la sociedad inmobiliaria de la familia y los alquileres de propiedades a empresarios que mantuvieron vínculos comerciales con el Estado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina .

En tanto, Hotesur se originó a partir de la investigación sobre la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate y los movimientos económicos vinculados con su explotación.

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La decisión del TOF Nº 5 establece, de ese modo, un cronograma diferenciado para ambos debates orales, con una primera instancia que comenzará en octubre y un segundo juicio previsto para el año próximo.

Los magistrados justificaron la separación de los expedientes en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos.

En Hotesur se investiga el circuito de fondos del empresario Lázaro Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.

El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años.