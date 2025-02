Guillermo Francos cargó contra Santiago Caputo: "Nadie es superpoderoso"

“Me parece que Santiago Caputo habrá aprendido una lección: nadie es superpoderoso. Todas las cosas tienen sus límites , el presidente se lo ha marcado y me parece importante”, subrayó Francos.

“Caputo hace eso con la intención de que no hubiera una equivocación, pero se equivoca porque fue una falta de criterio de él . Porque lo que dijo el presidente no generaba una complicación de ningún tipo”, añadió, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Consulta de Javier Milei a Cúneo Libarona

En un pasaje de la entrevista televisiva, Milei aseguró que dejaría todo en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Al respecto, Francos dijo que le parecía "lógico" que el presidente consulte con el funcionario "más allá de que no puede ser su abogado personal".

>> Leer más: En la prensa extranjera denuncian que Hayden Davis le pagaba a Karina Milei para "controlar" al presidente

"Una consulta a quien es su hombre de confianza en temas de la Justicia no tiene nada de malo", expresó.

En tanto, consideró que la interrupción de Caputo “fue un exceso de intentar ser prudente”, pero consultado sobre si cree que el asesor renunciará a raíz del enojo de Milei, respondió que no y argumentó: "Siempre es una decisión del presidente, pero no me parece”.